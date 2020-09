Vier ambtenaren Stadskanaal besmet; burgemeester in quarantaine (update)

Vier medewerkers van de gemeente Stadskanaal zijn besmet met het coronavirus. Eén van de besmette medewerkers is in contact geweest met burgemeester Yvonne van Mastrigt en gemeentesecretaris Gert-Jan van der Zanden. Zij zitten de komende tien dagen in quarantaine.

De gemeente meldt in een verklaring dat de vier besmette medewerkers onderling geen contact hebben gehad. De gemeente neemt voorzorgsmaatregelen, nadat gebleken is dat burgemeester Yvonne van Mastrigt (PvdA) en gemeentesecretaris Gert-Jan van der Zanden in contact zijn geweest.

'Dit is vreselijk', zegt Van Mastrigt in een reactie. 'Om kwart over vijf vanmiddag hoorden we dat een collega waarmee we in contact zijn geweest besmet is. Mijn eerste reactie? Ik dacht: dit kan toch niet waar zijn?'

Beiden ontbreken

Het is wél waar, constateerde Van Mastrigt en in allerijl moesten allerlei zaken worden geregeld. Zo zijn beiden afwezig bij de gemeenteraadsvergadering van maandagavond. 'De raadsvergadering moest worden overgedragen', zegt Van Mastrigt over de zaken die op het laatste moment geregeld moesten worden.

De raad wordt voorgezeten door raadsnestor Ingrid Sterenborg (ChristenUnie), die de afgelopen jaren regelmatig insprong als raadsvoorzitter bij het ontbreken van een burgemeester.

Van Mastrigt en Van der Zanden werken de komende dagen noodgedwongen vanuit huis. Ze gaan in thuisquarantaine, meldt de gemeente. Het is even schakelen, geeft Van Mastrigt toe.

Het overvalt je, ik heb gezegd, ik voel me een beetje kleiduif in volle vlucht die opeens uit de lucht wordt gehaald Burgemeester Yvonne van Mastrigt

'Het overvalt je, ik heb gezegd, ik voel me een beetje kleiduif in volle vlucht die opeens uit de lucht wordt gehaald. Ik heb helemaal geen klachten, maar logischerwijs zal ik gaan thuiswerken.'

Tien dagen

De quarantainesituatie duurt naar verwachting tien dagen. Daarna hopen beide weer fysiek aanwezig te kunnen zijn op het gemeentehuis.

'De besmettingen zorgen ervoor dat we vooral weer ongelooflijk alert zijn', vervolgt Van Mastrigt. 'Dat waren we al, maar dit is een 'wakker-schud-moment'.'

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis

- Ons Coronablog

(Het bericht is aangevuld met quotes van burgemeester Van Mastrigt)