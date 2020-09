Live: Donar zet Dnipro in laatste kwart op onoverkomelijke achterstand: 67-42

Nog nooit was een Champions League kwalificatie zo speciaal als dit jaar voor de basketballers van Donar. Ze spelen in een apart gecreëerde ‘bubbel’ op Cyprus en RTV Noord zendt de wedstrijd live uit.

In Nicosia is een klein toernooi georganiseerd in een 'bubbel', zonder publiek. De eerste tegenstander is vanmiddag BC Dnipro, de huidige kampioen van Oekraïne.

Mocht Donar winnen, dan speelt de ploeg van coach Ivan Rudez twee dagen later de finale voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De tegenstander is dan Keravnos (Cyprus) of Iraklis Thessaloniki (Griekenland).

Live

Het duel begint vanmiddag om 15.30 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via onderstaande stream op onze website en via Facebook. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.

TV-stream:

