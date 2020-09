Gemeente Groningen probeert werkzoekenden aan baan in de marketing te helpen

Daarom is in samenwerking met opleider Competence Factory een omscholingsprogramma opgestart, dat sinds maandag draait. Het programma richt zich onder meer op mensen die tot nu toe vooral werk zochten in de horeca, detailhandel of de zakelijke dienstverlening.

'Waardevolle stap naar meer werkgelegenheid'

Jelle Vogelzang van de gemeente Groningen noemt het 'een waardevolle stap naar het creëren van meer werkgelegenheid'.

'We zien in Groningen veel vraag naar online marketing specialisten. Er zijn aardig wat mensen die momenteel in een uitkeringssituatie zitten en affiniteit hebben met dit vakgebied.'

Verwachting

In de praktijk komen ze volgens Vogelzang echter moeilijk binnen bij bedrijven. 'Door het traject wat we hebben opgezet verwachten we dat kandidaten wel binnenkomen bij deze organisaties en zo onafhankelijk worden van de gemeente Groningen.'