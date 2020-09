Bietencampagne van start, maar met minder sterke geur

Voor plantmanager Koen de Haas is het een spannende campagne. Het is namelijk zijn eerste. 'Ik zie bij de mensen die hier werken hoe erg ze de laatste maanden hebben toegeleefd naar de campagne. Nu kom je erachter of alle voorbereiding goed is gegaan of dat er schoonheidsfoutjes in zitten.'

De campagne is in de nacht van maandag op dinsdag begonnen. Om half drie in de middag waren er al zo'n 450 vrachtwagens met suikerbieten binnen. 'We zitten nog in de opstartende fase', zegt De Haas.

Boeren tevreden

Niet alleen op de fabriek is het een drukte van belang. Ook bietenteler Anne Jan Mensinga uit Nieuw-Scheemda zit niet stil: 'Het is heel druk in het veld. Om mij heen zijn ook drie of vier collega's aan het rooien.' Rond de middag waren zijn bieten eruit. In totaal zestien hectare.

Geoogste bieten op een bult (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Mensinga is tevreden over zijn bieten: 'Het lijkt goed, het zijn mooie bieten. De start was dit jaar wat moeilijker, vanwege de droge grond. Ik heb twee keer beregend en dat pakte goed uit. Of het suikergehalte goed is, weten we nog niet. Dat wordt pas volgende week bekend. Maar zoals het nu lijkt, ben ik dik tevreden. Voor ons is het best wel een goede zomer geweest, hier op de klei.'

De Haas is vooralsnog minder enthousiast, maar dan vooral over de hoeveelheid. 'De oogst is iets minder dan gemiddeld. Daarom beginnen we de campagne iets later. Toch neemt elke dag de verwachting weer toe.'

Uiteindelijk moet er deze campagne 550 ton kristalsuiker van de band rollen.

Geurloos

De campagne zal door mensen in Hoogkerk en Stad anders beleefd worden dan andere jaren. De typerende geur die voor veel mensen bij de herfst hoort zal minder zijn dan andere jaren.

'Eén van de geurbronnen is het drogen van de pulp en dat gaan we dit jaar niet doen. Welk effect dat op de beleving van de mensen heeft is moeilijk te zeggen', zegt De Haas. 'Misschien zeggen mensen dat ze een bepaalde geur zullen missen.'

