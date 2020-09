SP'er Jimmy Dijk wil de Tweede Kamer in: 'Daar liggen de echte oplossingen'

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP in de gemeente Groningen wil de Tweede Kamer in. Dijk staat op plaats tien op de kieslijst van zijn partij.

De SP heeft nu veertien zetels in de Tweede Kamer. In de Peilingwijzer van de NOS staat de SP momenteel op tien virtuele kamerzetels.

Status quo bevechten

Dijk wil, als hij verkozen wordt, in Den Haag ‘de status quo bevechten. Na tien jaar in de politiek in Groningen ben ik erachter gekomen dat de echte oplossingen in Den Haag liggen.'

‘Nu onze samenleving echte veranderingen het meest nodig heeft, lijkt de politiek vooral alles krampachtig bij het oude te willen laten. Her en der strooien ze met miljarden maar de rekening komt uiteindelijk steeds weer op het bordje van dezelfde mensen terecht’, verklaart Dijk zijn wens om naar Den Haag te gaan.

Inkomen, huisvesting en zorg

‘De ongelijkheid in onze zorg, onze volkshuisvesting en ons inkomen neemt niet af maar toe.’ Dat zijn ook de onderwerpen waar Dijk zich in de Tweede Kamer mee wil bezighouden. Hij is overigens niet van plan te verhuizen naar de Hofstad. 'Een paar keer op en neer met de trein moet lukken.'

Tien jaar raadslid

Dijk is tien jaar raadslid in de gemeente Groningen. De afgelopen 7,5 jaar is hij fractievoorzitter.

Het Groningse Tweede Kamerlid Sandra Beckerman staat voor de SP opnieuw op de lijst. Zij staat op plek zes.

