'Oversteek fietssnelweg Groningen-Assen wordt levensgevaarlijk'

Dat betekent dat de route bij bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo verlegd zou moeten worden, van het Noord-Willemskanaal naar de oostkant van het bedrijvenpark en de Onlandweg, meldt RTV Drenthe.

De oversteek van de gebruikers van de fietssnelweg komt dan ter hoogte van de rotonde bij de carpoolplaats Vries vlak bij de A28. Daar ligt nu al een fietsoversteek.

Tachtig kilometer per uur

In de ogen van de VVD is een kruising op die plek vele malen veiliger dan een oversteek bij de brug. 'Daar rijdt het verkeer toch al snel 80 kilometer, en dat is bij deze rotonde wel anders', zegt VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters.

'College dreigt zelfde fout te maken'

Volgens Pieters dreigt de oversteek bij de Vriezerbrug die het college wil, straks hetzelfde gevaar op te leveren als de veelbesproken oversteek die er ooit was naar de sportvelden van Tynaarlo. 'Tegen die onveilige situatie is jarenlang geprotesteerd. Vooral na een dodelijk ongeluk', zegt Pieters.

Mede door handtekeningen vanuit Tynaarlo, geïnitieerd door de jeugd, ligt daar sinds eind vorig jaar een rotonde, met dank aan de provincie. 'Daarmee is de oversteek stukken veiliger geworden. Ga nu bij de Vriezerbrug niet dezelfde fout maken.'

Al langer knelpunt

Er wordt echter al veel langer gesteggeld over de plek van de doorfietsroute bij Tynaarlo. In 2017 werd de oversteek al als knelpunt gezien door de provincie Drenthe. Het alternatief dat door de VVD wordt geopperd naar aanleiding van een oproep van ondernemers en omwonenden, is wel duurder: 252.500 in plaats van 115.00 euro. Provincie Drenthe zou voor de meerkosten moeten opdraaien.

Huidige idee: twee keer oversteken

Het college erkent wel dat de oversteek van de Vriezerweg vlak bij de brug in de huidige situatie niet geschikt is als oversteekplaats voor de fietssnelweg straks, maar wil wel vasthouden aan de locatie. 'We willen de mogelijkheid creëren om daar in twee keer over te steken. De snelheid moet ook worden verlaagd. Dit leidt tot een verkeersveilige oversteek van de doorfietsroute over de provinciale weg', aldus het college.

Lees ook:

- 'Fietssnelweg' Groningen-Assen heet De Groene As

- Nog een aantal Drentse knelpunten bij aanleg fietssnelweg tussen Assen en Groningen (2017)

- Column: Doorfietsroutes