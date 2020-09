30 jaar Stroatklinkers: 'We gaan voorlopig eerst nog door'

Over de hoogtepunten van dertig jaar Groningstalige bluegrassband Stroatklinkers moet zanger/gitarist Bob Heidema even nadenken. Het dieptepunt is voor hem direct duidelijk. ‘Het overlijden van Harry Jansen is een enorm dieptepunt, dieper kan bijna niet. Als ik daar aan terug denk dan kan ik nog steeds wel huilen. Ik heb 36 jaar met Harry samen gespeeld.’

Muzikant en zanger Harry Jansen overleed begin september op 67-jarige leeftijd. Heidema en Jansen speelden al samen toen de Stroatklinkers nog niet bestonden. Met de Stroatklinkers traden ze op in binnen- en buitenland. ‘Ik herinner me een tour door Engeland. Dan leef je een week dicht op elkaar. Er viel nooit een onvertogen woord. We konden het heel goed met elkaar vinden.’

De overleden Stroatklinker Harry Jansen (Foto: RTV Noord)

'Dan komen we een heel eind'

De Stroatklinkers zijn eigenlijk bij toeval ontstaan toen zangeres Tity Veen uit Slochteren muzikale begeleiders zocht.

‘Ze had een optreden bij Radio Noord en belde mij of ik haar wilde begeleiden. Later die dag belde ze ook Harry Jansen en een aantal andere musici. Okkie Smit van Radio Noord was zo enthousiast over onze begeleiding dat hij ons ook voor de volgende week vastlegde.’

De band had op dat moment nog geen naam en ook geen repertoire. ‘Ik had eerder al eens twee Groningstalige liedjes geschreven dus ik dacht, als we die doen en een instrumentaaltje dan komen we een heel eind.’ En zo stond een week later de bluegrassband zonder naam opnieuw in de studio van Radio Noord.

'Nog nooit zo veel mensen gezien'

'Later rij ik in de auto naar huis’, vervolgt Heidema. ‘Radio Noord stond op en plots hoor ik een banjo, ik dacht verrek, dat zijn wij! Ik vond het zo mooi en zo is uiteindelijk de Stroatklinkers ontstaan.’

De band, die behalve Groningstalige ook Engelstalige liedjes brengt, weet zich al snel in de kijker te spelen. De bluegrassband wordt uitgenodigd op festivals door heel Europa. ‘Ik herinner me Litouwen. Ik heb nog nooit voor zo veel mensen gespeeld. Ze zeiden dat er veertigduizend mensen bij waren.’

In eigen provincie rijgen ze de ene hit aan de andere. Met liedjes als In Haarkstee staait gain kroug, Ik hol nog meer van die en Op de kovvie zijn de Stroatklinkers vaak te horen op de regionale radio.

'We zullen een keer stoppen'

'Jij bent gek,’ reageerden de bandleden toen Heidema een tijdje geleden voorstelde om met de band te stoppen. Inmiddels is hij van dat idee teruggekomen.

‘Wel gaan we minder vaak spelen, we worden ook een dagje ouder,’ lacht Heidema terwijl hij zich realiseert dat het zonder Harry Jansen niet meer hetzelfde zal zijn. ‘Het zal anders klinken en we zullen hem enorm missen, maar we hebben gezegd dat we sowieso door gaan. We zullen een keer stoppen maar dat kan ook over vijf jaar. We gaan voorlopig eerst nog door.’

Bezetting

De Stroatklinkers bestaat vanaf het begin uit de broers Bob en Frank Heidema, Adrian Farmer, Henk Bloupot en Harry Jansen. Frank Heidema verliet tien jaar geleden de band en werd vervangen door Bert Veldkamp. Johanna Hamstra speelt enige tijd mandoline. Vrijdag 25 september zijn de Stroatklinkers live te zien in winkelcentrum Selwerd in Groningen.

