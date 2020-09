KWF steekt geld in Gronings onderzoek: kan virus worden ingezet tegen kanker?

KWF Kankerbestrijding investeert ruim twee miljoen euro in kankeronderzoeken van het UMCG. Daarbij wordt onder meer bekeken of het mogelijk is om virussen te gebruiken om kankercellen aan te vallen.

Onderzocht wordt of het menselijk afweersysteem zo te 'programmeren' is dat het kankercellen herkent en aanvalt. Een onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar Wijnand Helfrich wil daarbij gebruik maken van het CMV-virus, waarmee de meeste mensen als kind in aanraking komen.

Afweersysteem foppen

Meestal worden zij er niet ziek van, maar mensen ontwikkelen er wel een sterke afweer tegen. Als het virus later weer kortstondig oplaait, maakt het afweersysteem er meteen korte metten mee. Helfrichs plan is om een middel in te zetten dat zich specifiek hecht op kankercellen en ervoor zorgt dat het afweersysteem ze ziet als een actief geworden CMV-virus. Doel is om te kijken of deze methode haalbaar en veilig is, zodat er later vervolgonderzoek kan worden gedaan bij patiënten.

Het onderzoek gaat volgend jaar van start. KWF steekt er bijna 755.000 euro in.

Leukemie

Bijna 670.000 euro gaat naar een studie van hoogleraar Jan Jacob Schuringa. Zijn team onderzoekt de zwakke plek van leukemie. Sommige kwaadaardige cellen zijn voor hun overleving sterk afhankelijk van bepaalde voedingsstoffen.

Schuringa hoopt uiteindelijk een behandelvorm te vinden waarin de aanvoer van deze stoffen wordt afgesneden.

Dna-schade

Tot slot gaat er bijna 622.000 euro naar een onderzoek van professor Marcel van Vugt waarin wordt gekeken naar de manier waarop kankercellen omgaan met schade aan hun dna bij de celdeling.

Aangezien kankercellen met te veel dna-schade doodgaan of gevoeliger worden voor chemotherapie en bestraling, kan deze kennis op den duur bijdragen aan effectievere kankerbehandelingen.

Lees ook:

- Aantal kankerpatiënten groeit, ook in Groningen

- 'Als alle vrouwen een uitstrijkje laten maken, kunnen we baarmoederhalskanker uitroeien'