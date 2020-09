Groningers over deelscooters: van lelijk tot leuk en van gevaarlijk tot geweldig

'Een prima alternatief voor de auto', zegt iemand die zelf nog niet op de scooter gereden heeft. 'Het vervangt ook de lawaaiige stinkbrommers', luidt de reactie.

Of dat daadwerkelijk zo is, is maar de vraag: verschillende respondenten hebben juist de indruk dat de elektrische scooters vooral de fiets verdringen. Bovendien zeggen slechts 59 van de 493 deelnemers aan de enquête die op een deelscooter hebben gereden of dat willen doen, dat ze dat doen in plaats van een ritje op hun eigen scooter.

Vaste parkeerplaatsen

Dat de scooters soms midden op de stoep of op een andere onhandige plek geparkeerd staan, is een terugkerende ergernis, blijkt uit reacties op de enquête. Bijna de helft van de respondenten vindt dat vervelend. Een kleine meerderheid van de respondenten vindt het juist vervelend dat de scooters niet altijd in de buurt staan.

Marjan, één van de ruim 1300 mensen die de enquête heeft ingevuld, heeft een oplossing voor beide problemen in gedachten. 'Beter zouden er bijvoorbeeld vaste plaatsen zijn waar altijd voldoende scooters zijn, waar ook parkeergelegenheid voor bijvoorbeeld fietsen is', zegt ze. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.

'Er moeten vaste plekken zijn waar deze scooters alleen mogen worden achtergelaten', vindt Janwillem Roos. 'Nu gebeurt dat verschrikkelijk slecht, waardoor stoepen worden geblokkeerd.' Vooral gehandicapten zijn daar volgens Roos de dupe van.

'Goedkoper dan parkeren'

Peter Stok, die net buiten de stad woont, is een enthousiast gebruiker van de deelscooter. 'Ik kom veel bij een vriend die in het centrum woont. Als ik naar hem toe ga parkeer ik de auto op een gratis plek. Dan gebruik ik de scooter om de stad in te gaan. Het scheelt geld, wat dat betreft ben ik een echte Groninger', geeft Stok toe.

Peter Stok op een deelscooter (Foto: Eigen foto) Een nadeel noemt Stok ook: 'Als je weer weg wilt, is er soms geen scooter beschikbaar. Bovendien is zo'n scooter duurder dan betaald parkeren als je maar kort in de stad hoeft te zijn. Maar al met al is het een mooie toevoeging aan de stad. Toch, al zijn het prettige vervoersmiddelen; ik ga ook weer niet huilen als de gemeente er mee ophoudt. Dan wandel ik gewoon weer van mijn gratis parkeerplaats naar mijn bestemming.'

Schoon alternatief

Verschillende respondenten roemen de milieuvoordelen van de elektrische deelscooters. 'Het is een mooi en schoon alternatief voor bestaand vervoer', zegt Luuk, die de scooter in plaats van de auto gebruikt.

Patrick, geen scootergebruiker, betwijfelt dat effect juist: 'De fiets is schoner dan de scooter. Veel mensen die nu de scooter pakken, pakten eerder de fiets. Dus het is juist slechter voor het milieu.'

De uitkomsten van de enquête bevestigen dit idee: ruim de helft van de scootergebruikers pakt een deelscooter in plaats van de fiets, iets meer dan de helft pakt door de scooter de bus niet meer. Iets minder dan de helft van de gebruikers laat de auto staan.

Chronisch ziek

Fiona de Boer uit de Groningse stadswijk De Held gebruikt de deelscooter als ze van haar werk in het UMCG teruggaat naar huis. 'Als ik naar het werk ga, loop ik. Maar omdat ik sinds drie jaar een chronische ziekte heb, ben ik na het werk zo moe dat ik op de terugweg liever de scooter pak.'



'Ook als ik bij een vriendin op bezoek ga is de scooter een uitkomst. Overal in de binnenstad staan ze: het past heel goed in het beeld van Groningen.'



De scooter is voor De Boer extra relevant geworden sinds de coronacrisis: ze reist tegenwoordig liever niet meer met de bus. 'Ik ben een risicopatiënt, en wil niet meer met het openbaar vervoer. Dus is de scooter een ideaal ding, ik wil nooit meer zonder. Ik hoop dan ook echt dat ze blijven.'

Deelfiets in plaats van deelscooter

Sommige mensen die de enquête ingevuld hebben, zijn blij met het idee dat vervoersmiddelen gedeeld worden, maar stellen voor dat de gemeente juist deelfietsen gaat promoten.

'Aangezien ze veelal voor relatief korte stukken worden gebruikt, zou ik liever zien dat de gemeente de deelfiets promoot', zegt een anonieme respondent. Iemand anders, ook anoniem, is het daarmee eens: 'Laat de mensen maar weer in beweging komen door over te stappen op deelfietsen of iets dergelijks. Niet de elektrische natuurlijk, want die zijn regelmatig een gevaar op de weg.'

Van swapfiets naar scooter op benzine

De slechthorende Stadjer Arnoud Blok had een abonnement op Swapfiets: een initiatief waarbij je een maandelijks bedrag betaalt voor je fiets. Door de deelscooter heeft hij dat abonnement opgezegd: de scooter is namelijk sneller dan de fiets. ‘Bovendien is het heel makkelijk: ze staan overal. Eén tik op je telefoon en je hebt een scooter. Daarentegen is het wel ontiegelijk duur: je bent na tien minuten op de scooter zo drie euro kwijt.’ Arnoud Blok op een deelscooter (Foto: Eigen foto) Er is nog een nadeel: het stoort Blok dat de scooters zo stil zijn. ‘Mensen schrikken als je aan komt rijden, het is gevaarlijk voor medeweggebruikers.’ De scooters worden wat Blok betreft veiliger door een geluid in te bouwen. ‘Een zoem bijvoorbeeld, zodat je ze wel hoort aankomen.’



Totdat dat gebeurt is een normale scooter veiliger, stelt Blok. Na de swapfiets is hij daarom ook van de deelscooter afgestapt: ‘Ik heb inmiddels een scooter op benzine gekocht.’

Elektrische step

Behalve de deelscooter en de deelfiets is er nog een mogelijkheid: elektrische steps. 'Die heb je bijvoorbeeld in Berlijn, en dat vind ik mooier', zegt Michaël Bolhuis uit Assen. 'De step is laagdrempeliger, wendbaarder en makkelijker te parkeren. Bovendien zijn ze minder snel. Het idee is verder hetzelfde: na je rit parkeer je de step weer, voor de volgende gebruiker.'

Met de huidige regels zijn elektrische steps in Nederland echter niet toegestaan, weet ook Bolhuis. 'Als het wel had gemogen, had ik er zelf al wel één aangeschaft', zegt hij. 'Die kan je namelijk gewoon in de bus meenemen. Ideaal als je in Assen woont en in Groningen werkt, zoals ik.'

Reactie GO Sharing

GO Sharing, de grootste aanbieder van elektrische deelscooters in Groningen, laat in een reactie weten dat ze foutparkeren tegengaan door gebruikers foto's te laten maken als ze de scooters ergens achterlaten. Met die foto kan GO Sharing controleren of de scooter juist geparkeerd staat.

'In de toekomst willen we dat gebruikers elkaar beoordelen', zegt CEO Raymon Pouwels uit. 'Als iemand aangeeft dat de scooter die hij of zij gebruikt goed geparkeerd staat, krijgt degene die hem daarvoor gebruikt heeft gratis minuten voor zijn of haar volgende rit. Gaat het bij één gebruiker drie keer verkeerd, dan wordt het account van die gebruiker geblokkeerd.'

Pouwels geeft verder aan dat er in Groningen 'enkele duizenden ritten per dag worden gemaakt'. 'Voor de coronacrisis werden de scooters (toen alleen nog in andere steden, in Groningen kwamen ze pas in mei 2020 de weg op, red.) vooral gezien als iets leuks. Inmiddels is het een volwaardig alternatief geworden voor mensen die niet in het openbaar vervoer willen stappen.'

Felyx, de andere aanbieder van de deelscooters in Groningen, heeft niet gereageerd op vragen van RTV Noord.

