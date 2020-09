Mishandeling met koekenpan leidt tot celstraf

Een 20-jarige man die zich in februari schuldig maakte aan poging tot zware mishandeling met een koekenpan in het azc in Delfzijl, is door de rechtbank veroordeeld tot 55 dagen celstraf.

Omdat hij die tijd al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet meer de cel in.

Ruzie

Twee azc-bewoners kregen op 14 februari in de havenstad woorden over het aan- en uitdoen van de verlichting in een kamer. De ruzie liep uit op een matpartij, waarbij het slachtoffer werd geslagen met een koekenpan. Een opgetrommelde beveiliger trof op de grond in de kamer een ingedeukte koekenpan aan. Het handvat lag elders in de kamer.

Hoofdwondenn

Het slachtoffer hield er hoofdwonden aan over, die in het ziekenhuis werden gehecht. Van hersenletsel was volgens deskundigen geen sprake.

