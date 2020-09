Gronings bedrijf laat zelfstandig werkende robot akkers bewerken

Het land inzaaien terwijl je zit te relaxen met een kop koffie en een laptop op schoot. Het kan allemaal dankzij de Robotti, die geheel zelfstandig het land kan bewerken.

Geheel zelfstandig

De Robotti wordt dezer dagen ingezet door Jeroen Wolters en Han Hilbrands van doorgrond.nl in Mensingeweer. Geheel zelfstandig bewerkt het akkers. Wolters en Hilbrands staan er bij en kijken er naar.

Het apparaat staat hoog op vier wielen. De aandrijving wordt verzorgd door één of desgewenst twee dieselmotoren. Vandaag hangt er een zaaimachine aan de rijdende robot, maar je kan hem ook inzetten voor andere bewerkingen van het land, zoals bemesten of schoffelen.

Bovenop de Robotti is een GPS ontvanger gemonteerd, zodat het apparaat altijd precies weet waar hij is.

We hoeven het apparaat alleen naar de akker te brengen, van de kar af te rollen en te starten. Daarna kunnen we bij wijze van spreken lekker gaan Netflixen Han Hilbrands

'We kunnen de Robotti programmeren op de computer' zegt Han Hilbrands. 'We hoeven het apparaat dan alleen naar de akker te brengen, van de kar af te rollen en te starten. Daarna kunnen we bij wijze van spreken lekker gaan Netflixen.'

De optimale route

De Robotti is dinsdag bezig met het zaaien van groenbemester op een akker van de proefboerderij in Munnekezijl. Het lijkt alsof het apparaat willekeurige stroken grond afrijdt om te zaaien, maar dat is slechts schijn.

'De Robotti weet wat het begin- en eindpunt is, en het berekent zelf wat de kortste, dus meest optimale route is', legt Hilbrands uit.

De Robotti zaait groenbemester bij de proefboerderij in Munnekezijl (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Vergelijk het met de overgang van paard en wagen naar de trekker, of van de melkstal naar de melkrobot Jeroen Wolters

Geen boer meer op de trekker dus, maar twee jongens in spijkerbroek en t-shirt die gewapend met een laptop het land bewerken. 'Vergelijk het met de overgang van paard en wagen naar de trekker, of van de melkstal naar de melkrobot', zegt Wolters.

Vertraging

Eigenlijk hadden Hilbrands en Wolters al eerder willen beginnen met het inzetten van twee Robotti's, maar corona gooide roet in het eten. 'Er moesten onderdelen uit China komen, en dat duurde dus veel langer.'

De verwachting is nu dat ze beide machines begin volgend jaar kunnen inzetten. Tot die tijd doen ze het met een leenmachine.

Lichter dan een trekker

Het gebruik van de Robotti scheelt veel arbeid en dus tijd, zeggen beide heren.

'En hij weegt maar 3 ton ongeveer', voegt Wolters er aan toe. 'Dat is veel lichter dan ander materiaal. De druk op de bodem is daardoor veel minder, en dat is bijvoorbeeld op de klei een groot voordeel'.