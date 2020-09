Donar nog één stap verwijderd van groepsfase Champions League

De basketballers van Donar hebben zich dinsdagmiddag na een overtuigende 88-53 zege tegen BC Nipro geplaatst voor de finale om één plaats in de groepsfase van de Champions League. Tegenstander aanstaande donderdag is het Cypriotische Keravnos of Iraklis Thessaloniki uit Griekenland.

Sterk begin

Deze ploegen spelen dinsdagavond tegen elkaar. Het zou voor het eerst in de geschiedenis van de club zijn dat dit bereikt wordt. Donar begon overweldigend op Cyprus waar dit mini-toernooi gespeeld wordt tegen de kampioen van de Oekraïne. De ploeg van coach Ivan Rudez begon stond na het eerste kwart met 26-16 voor. Dnipro werd onder de voet gelopen. Met goed teamspel ging Donar verder waar het begonnen was. Bij rust was de voorsprong zelfs opgelopen tot 27 punten in het voordeel van de withemden: 53-26.

Donar dendert verder

Na de onderbreking ging Donar verder waar het gebleven was. Dnipro maakte geen moment de indruk terug te kunnen komen in de wedstrijd. Na dertig minuten was de score 67-42 in het voordeel van de Groningers. Lacy was toen al goed voor 19 punten. In het laatste kwart kwam de zege van Donar niet meer in gevaar. Topscorer aan de kant van Donar was Davonte Lacy met 19 punten, Damjan Rudez en Will Moreton waren goed voor dertien punten.