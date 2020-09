Man die vitamines 'voor zijn baby' stal moet naar de veelplegerskliniek

Een 51-jarige Stadjer, die medio juni negen doosjes vitaminepillen uit een supermarkt in Groningen meenam zonder daarvoor te betalen, is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot twee jaar inrichting voor veelplegers.

Dat is dezelfde straf die de officier van justitie twee weken geleden ook had geëist.

Bij de diefstal werd de man betrapt door personeel van de supermarkt. De diefstal was ook vastgelegd met bewakingscamera's. De man verklaarde twee weken geleden op zitting dat de vitamines voor zijn baby waren. Hij wilde het kindje in Amsterdam bezoeken. Uit angst om de trein te missen was hij de winkel uitgesneld zonder te betalen.

Behandeling én detentie

De man gaat met deze veroordeling een tweejarig traject van zowel behandeling als detentie in. De zogeheten Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD).

De maatregel is bedoeld voor zogeheten 'draaideurcriminelen', veelplegers van vooral kleine criminaliteit. Vaak gaat het om mensen met een verslaving of psychische problemen. Aan al deze voorwaarden voldoet de man.

Strafblad

Zijn strafblad beslaat 34 pagina's. In het verleden stond hij in de top 600-lijst van veelplegers. In 2008 werd hij door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een opname in een kliniek voor veelplegers. Hij doorliep daarna nog diverse behandeltrajecten, maar maakte die niet af en vertrok naar Groningen.

Aanvankelijk bleef hij in Stad op het rechte pad, maar daarna ging hij toch weer de fout in. De ISD is bedoeld om te voorkomen dat de hij na zijn vrijlating - over twee jaar - opnieuw het verkeerde pad inslaat.