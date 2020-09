In het Noorden wordt nergens zoveel drugsafval gedumpt als in Groningen

Het aantal dumpingen van drugsafval in de provincie is gestegen. In voorgaande jaren werd een keer afval gedumpt, in de eerste helft van 2020 al vier keer.

Dat blijkt uit cijfers van de landelijke politie. Groningen is daarmee koploper in het Noorden: in Friesland en Drenthe werd in de eerste helft van dit jaar twee keer drugsafval in de natuur achtergelaten.

'Een zorgelijke tendens', noemt woordvoerder Ingrid Coenen van de politie Noord-Nederland de stijging. 'Dumpingen zijn slecht voor het milieu en gevaarlijk. Het opruimen van het afval brengt kosten met zich mee.'

Vorig jaar werd in de provincie geen drugsafval gevonden. In 2018 één keer. In Drenthe werd in 2018 vier keer drugsafval in de natuur aangetroffen.

Of het afval afkomstig is van drugslaboratoria in de buurt waar het is aangetroffen, is niet bekend. In drugslaboratoria worden synthetische drugs geproduceerd, zoals xtc, speed, crystal meth en GHB.

Alle dumpingen in Oost-Groningen

Opvallend is dat de dumpingen plaatsvonden in Oost-Groningen. Twee in Ter Apel, één in Midwolda en één nabij de Beertsterplas.

Het zou heel goed kunnen dat het afval vanuit andere provincies komt Ingrid Coenen - Politie Noord-Nederland

Er zijn niet meer drugslabs opgerold in de provincie. 'Het zou daarom heel goed kunnen dat het afval vanuit andere provincies komt', zegt Coenen. 'Het is lastig te achterhalen waar het afval vandaan komt. Vaak ligt het op afgelegen plekken.'

Productie- en opslagplaatsen niet toegenomen

De politie maakt onderscheid tussen productielaboratoria, waar daadwerkelijk synthetische drugs geproduceerd werden, en opslagplaatsen. Daar zijn bijvoorbeeld ketels, glaswerk en chemicaliën aangetroffen. In de productielabs werden bijvoorbeeld tabletten gemaakt.

In de eerste helft van dit jaar is een productielab en een opslagplaats aangetroffen. In 2018 en 2019 rolde de politie twee opslagplaatsen op. Het aantal opgerolde productielocaties is gelijk gebleven.

We zijn afhankelijk van mensen die iets zien en dat melden Ingrid Coenen

Beide plekken die in 2020 ontdekt zijn, zijn in de stad Groningen: het productielab werd in mei opgerold aan de Beckerweg, en de opslaglocatie in januari aan de Stavangerweg. Hier werd 800 liter GBL aangetroffen, de grondstof van het zeer verslavende GHB. Bij deze vondst zijn drie mannen aangehouden.

Tips, toeval en onderzoek leiden tot drugsvondsten

Er zijn drie manieren waarop de politie een drugslab op het spoor komt: tips, toeval en onderzoek. Een voorbeeld van zo'n onderzoek is het onderscheppen van berichten gestuurd via chatservice Encrochat. Criminelen verstuurden hiermee versleutelde berichten en waanden zich buiten het zicht van de politie. De politie heeft deze chatdienst meegelezen en zo diverse zaken kunnen oprollen.

In Noord-Nederland moet de politie het vooral van tips hebben. 'We zijn daarin dus afhankelijk van mensen die iets zien en dat melden', zegt Coenen.

De meest recente drugsvondst in de provincie was in Wildervank. Daar was een oude kalksteenfabriek onderdeel van drugsproductie met banden in Oost-Nederland. Het lab werd in augustus opgerold en is daarom niet meegenomen in deze cijfers.

