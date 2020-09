Waar kunnen mbo-studenten tijdens de coronacrisis nog stage lopen? 'Het komt aan op creativiteit'

Marga Stalman weet er alles van. Zij is stagecoördinator bij de opleiding Marketing en Communicatie. Met veel inspanning lukt het haar tot nu toe stageplekken te vinden voor haar studenten. Dat zijn er ruim zestig.

In mei begonnen met bellen

'Normaal regelen de studenten hun stageplek zelf', vertelt Stalman. 'Daar moeten ze twintig weken van tevoren al mee beginnen. Maar deze keer lukte dat niet. Daarom ben ik in mei begonnen met het aanschrijven en bellen van bedrijven. Dat heeft geholpen. In deze sector zijn stagiaires nog steeds welkom, maar ze moeten elkaar zien te vinden.'

De opleidingen met het grootste gebrek aan stageplekken zijn gespiegeld aan de sectoren in de economie waar de hardste klappen vallen Paulien Hietbrink - directeur Business en Administratie Noorderpoort

Dat blijkt in andere sectoren nog een stuk lastiger, vertelt Paulien Hietbrink, directeur Business en Administratie. Onder deze Noorderpoort-school valt de opleiding Marketing en Communicatie.

'De opleidingen met het grootste gebrek aan stageplekken zijn gespiegeld aan de sectoren in de economie waar de hardste klappen vallen. Zoals de modesector, maar ook de horeca, de evenementenbranche en het toerisme.'

Samantha Faber is één van de studenten die deze zomer een stageadres zocht. Ze benaderde minstens twintig bedrijven, maar overal kreeg ze vanwege de coronaperikelen nul op het rekest. 'Ik ben de hele zomervakantie wel bezig geweest. Gelukkig heeft school mij geholpen om een stageadres te vinden.'

Alle hens aan dek

In het landelijke beroepsonderwijs is het momenteel alle hens aan dek om zo veel mogelijk stageplekken te vinden. Koepelorganisatie SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft voor dat doel een speciaal actieplan opgesteld. Want ook al zit lang niet ieder bedrijf op dit moment te wachten op stagiaires, het zijn per slot van rekening wel de werknemers van de toekomst.

Ook bij het stagecentrum van Noorderpoort trekken ze alles uit de kast. Stagiaires van de Hanzehogeschool springen bij. Hietbrink is blij met elke stageplek die in de wacht wordt gesleept en hoopt dat bedrijven ze blijven aanbieden.

Maar stagiaires hebben vaak wel begeleiding nodig. Hoe doe je dat in deze coronacrisis, als de helft of meer van het personeel thuis werkt, of thuis zit zonder werk?

'Het komt heel erg aan op creativiteit, zegt Hietbrink. 'Als studenten niet op de werkvloer mogen komen, dan vragen we bedrijven of ze hen opdrachten thuis mogen maken'.

Thuis stage lopen kan maximaal wee dagen per week. Want op die leeftijd is begeleiding nodig Marga Stalman - Marketing en Communicatie Noorderpoort

Aan dat 'thuis stage lopen' zitten wel grenzen, zegt Stalman van Marketing en Communicatie. 'Maximaal twee dagen per week. Want op die leeftijd is begeleiding nodig. En dat lukt niet als je alleen maar thuis werkt.'

Andere oplossingen

Andere oplossingen zijn ook mogelijk, zoals het delen van een stageplek door twee studenten. Of als plan A niet lukt, dan lukt plan B misschien wel. Hietbrink: 'Als studenten geen stage kunnen lopen bij een bedrijf dat ze op het oog hadden, dan kunnen ze soms wel terecht op een plek in een andere sector.'