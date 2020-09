Vier stolpersteine in Stad onthuld: 'We gaan nu voor de hele straat'

Stolpersteine moeten de herinnering aan joodse families levendig houden. In verschillende plaatsen liggen al Stolpersteine bij de huizen van waar joodse families in de Tweede Wereldoorlog naar de verschillende concentratiekampen zijn vervoerd. In onze provincie liggen ze bijvoorbeeld al in de stad Groningen, in Winschoten en in Haren.

Een plekje geven

Stadsgids Henk Bakker heeft er samen met de huidige bewoner van het huis van de familie Stoppelman voor gezorgd dat de stenen nu aan de J.A. Feithstraat er komen te liggen.

'We kregen bij de notaris de woonaktes en dachten toen: 'Moeten we hier wel gaan wonen?' Het huis waar je verliefd op bent krijgt een hele andere lading', zegt Ernst, de huidige bewoner van het huis. 'Maar nu met de stenen kunnen we het een plekje geven.'

De stolpersteine met de namen van de familie Stoppelman (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Het was uiteindelijk de vrouw van Ernst die in contact kwam met de zus van Henk Bakker en Bakker kende het verhaal van het huis zelf vrij goed. 'Mijn moeder was in betrekking, was dienstmeisje voor de familie Stoppelman in de jaren dertig. Uiteindelijk is ze in 1938 weggegaan, maar de naam Stoppelman stond bij ons in de familie jarenlang voor iets ernstigs dat is gebeurd.'

De hele straat

De familie Stoppelman bestond uit vader Jozef, moeder Rachel en de twee dochters Froukje en Celly van tien en twaalf jaar. 'Na mijn moeder kwam Sara Schiffmann bij hun in dienst. Daar is het ook niet goed mee afgelopen', weet Bakker.

De stadsgids weet dat er in de J.A. Feitstraat meer huizen staan waar vroeger joden hebben gewoond. 'Er zijn zo'n elf tot vijftien huizen. We willen iedereen in de hele straat enthousiast maken en overal Stolpersteine neerleggen.'

