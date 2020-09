Gasopslag in Grijpskerk blijft mogelijk toch open; Westerkwartier verbaasd

De ondergrondse gasopslag in Grijpskerk blijft mogelijk toch open. Minister Wiebes van Economische Zaken laat onderzoeken of gebruikt kan worden als reserve-opslag voor gas uit het Groningenveld.

De verbazing is groot bij de gemeente Westerkwartier, omdat de opslag dicht zou gaan. 'Dit is een nieuwe richting, die bij ons veel vragen oproept', zegt wethouder Hielke Westra. 'Ik ben teleurgesteld dat er nog geen duidelijkheid is. Nu komt er weer een onderzoek, met een onzekere uitkomst.'

Twee jaar geleden kondigde de NAM aan de opslag in Grijpskerk vanaf 2022 niet meer nodig te hebben en dat het contract met Gasunie Transport Services zou worden beëindigd.

Gas uit het buitenland

In Grijpskerk wordt gas opgeslagen uit het buitenland en kleine velden in ons land. Het gas is van een andere samenstelling dan het gas uit het Groningenveld.

Wiebes wil weten of de opslag in Grijpskerk geschikt is om het Groningse gas te kunnen opslaan. Die zou dan moeten dienen als back-up voor de ondergrondse opslag in Langelo, waar nu het Groningse gas wordt opgeslagen.

Leveringszekerheid

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes dat Grijpskerk mogelijk ingezet kan worden om de leveringszekerheid te garanderen in tijden van langdurige kou, of wanneer de levering van gas uit het buitenland stagneert. In de brief schrijft de minister dat hij de NAM en Gasunie Transport Services (GTS) heeft gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Sinds het bekend worden van de sluiting van Grijpskerk is de gemeente Westerkwartier in gesprek met omliggende dorpen over de toekomst van de locatie. Daarover zijn tal van ideeën ingediend. Wat er met die ideeën gaat gebeuren nu de opslag mogelijk openblijft, is onzeker.

