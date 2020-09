‘Sluiten Groningen Airport Eelde zorgt voor waardeverlies van 132 miljoen’

Deze getallen worden genoemd in het toekomstplan ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’, van interim-directeur Bart Schmeink en de Raad van Commissarissen van de luchthaven.

Nadelige gevolgen

Om de luchthaven te sluiten en dat goed af te wikkelen moeten de aandeelhouders, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Assen ruim 38 miljoen euro op tafel leggen. Ook heeft sluiting nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven en de zorg in Noord-Nederland, zo concludeert Schmeink.

‘Het UMCG zou haar accreditatie voor transplantatie van organen verliezen. Daarin is het afhankelijk van Groningen Airport Eelde.’

De aandeelhouders vroegen ook om een onderzoek van dit scenario. Hoewel ze er niet over gaan - eventuele sluiting van Groningen Airport Eelde wordt besloten door de minister van Infrastructuur en Waterstaat - is met name in de Groninger Provinciale Staten toenemende kritiek op het kostenplaatje van de luchthaven. GroenLinks, de grootste partij in de Groninger Staten, ziet sluiting als serieuze optie.

Jaarlijks 6 tot 8 miljoen op tafel

Om Groningen Airport Eelde in de toekomst gezond te houden, moet het Rijk jaarlijks een bedrag tussen de 6 en 8 miljoen euro op tafel leggen, staat in het document. Dat geld is bedoeld voor de kosten van de infrastructuur en het onderhoud.

‘Een actieve lobby hiervoor is gestart’, staat in het document. Op het gebied van beheer en onderhoud is er sprake achterstallig onderhoud. Onder meer de brandweerkazerne hangt 'nog net niet met Ducktape aan elkaar', zo concludeerde Schmeink eerder.

Aandeelhoudersstructuur moet op de schop

Ook moet de aandeelhoudersstructuur van Groningen Airport Eelde op de schop om de luchthaven een serieuze kans te geven. De directie en Raad van Commissarissen concluderen dat de voortdurende veranderingen door verkiezingen geen goede uitkomst hebben op de lange termijn van de luchthaven.

‘De toekomst en financiering van Groningen Airport Eelde zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van regionale verkiezingen en regelmatig wisselende coalities die tussen aandeelhouders ook nog eens verschillen. Een gebrek aan lange termijn toezeggingen van aandeelhouders om de luchthaven te steunen maakt investeerders en ondernemers huiverig om zich er te vestigen.’

Bovendien, zo concludeert de luchthaven, hebben de gemeenteraden van Tynaarlo en Assen onvoldoende zicht op het belang van de luchthaven op nationaal niveau. De luchthaven hoopt wel dat de gemaakte investeringsplannen, 46 miljoen euro tot 2026, worden nagekomen om de luchthaven een kans te geven.

Doorontwikkelen

Schmeink wil de luchthaven laten doorontwikkelen tot een luchthaven met een ‘bredere maatschappelijke functie’. De commerciële vliegbewegingen zijn een te smalle basis, ook wil de luchthaven meer gaan focussen op vliegopleidingen om meer inkomsten te genereren en wil het de deur openzetten voor Defensie.

‘We hebben nu al wekelijks bezoek van defensie’, zegt Schmeink. ‘Een voorbeeld: voor oefeningen in het Waddengebied worden er nu al toestellen overgevlogen vanuit Brabant. Waarom zouden deze toestellen bij een meerdaagse oefening niet in Eelde kunnen worden neergezet. Het is efficiënter en duurzamer.’

Vanavond worden de leden van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de raadsleden van Assen en Tynaarlo geïnformeerd over het plan.

