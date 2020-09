Pekela wil vechtscheiding met Veendam voorkomen: ‘Maar zij moeten betalen’

Beide gemeenten zitten sinds 2011 samen in de gemeentelijke organisatie De Kompanjie, maar Veendam is ontevreden en wil daarmee stoppen. Lang werd gezegd dat beide partijen op 1 januari 2021 uit elkaar gaan, maar die datum lijkt onhaalbaar.

De Kompanjie

Veendam is al langer ontevreden over het gemeentelijke model waarmee gewerkt wordt. Volgens Veendam is het niet effectief dat er twee kapiteins op één schip zitten. Daarom kreeg Pekela de keus: Veendam wordt de baas, of de gemeenten gaan ieder voor zich. Pekela koos voor de laatste optie.

Maar er zitten kosten aan het ontbinden van de Kompanjie. Hoe hoog die precies zijn, dat is nog onduidelijk. Maar die kosten moeten voor rekening komen van Veendam, vinden ze in Pekela.

We hebben ons steeds op het standpunt gesteld dat het proces tot ontbinding van De Kompanjie de gemeente Pekela geen geld mag kosten College van Pekela

Het college van Pekela: ‘We hebben ons steeds op het standpunt gesteld dat het proces tot ontbinding van De Kompanjie de gemeente Pekela geen geld mag kosten. (...) De kosten voor het inschakelen van externe deskundigen direct als gevolg van het opheffen van De Kompanjie komen voor rekening van de gemeente Veendam.’

Gaat langer duren

Terwijl de scheiding met Veendam steeds meer vorm krijgt, is Pekela druk bezig om te onderzoeken hoe zij vanaf 1 januari 2021 te werk moet gaan. Die gemeente zal namelijk een eigen ambtelijke organisatie op poten moeten zetten.

Meerdere partijen zetten hun vraagtekens bij die datum. Zij vragen zich af of die datum wel gehaald kan worden. Ook burgemeester Jaap Kuin vraagt zich dat af.

‘Kwaliteit is beter dan snelheid. Zorgvuldigheid staat voorop. En ik geloof ook niet dat 1 januari 2021 haalbaar is. Dus het heeft onze voorkeur om dit jaar een besluit te nemen om De Kompanjie te ontbinden en het jaar 2021 te gebruiken om dat volledig te regelen. Dan kunnen we op bijvoorbeeld 1 januari 2022, of eerder waar mogelijk, echt van elkaar af zijn.’

