OM wil taakstraf en voorwaardelijke cel voor glas in gezicht

Voor zware mishandeling in een café in Stad moet een 33-jarige vrouw uit Groningen de maximale taakstraf van 240 uur opgelegd krijgen. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM).

Naast de taakstraf past volgens de aanklager een half jaar voorwaardelijke celstraf, met een proeftijd van drie jaar. De vrouw zou een glas in het gezicht van een andere vrouw hebben geduwd. Die liep een forse snijwond in haar gelaat op.

Woordenwisseling

De 33-jarige vrouw was in de nacht van 3 november vorig jaar in een café in de Peperstraat, waar een woordenwisseling met het latere slachtoffer volgde. Daarop zou de vrouw een cocktailglas in het gezicht hebben geduwd van het toen 28-jarige slachtoffer.

Die moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Morsen met drank in een vol café

Een camera legde het incident vast. De beelden daarvan werden op zitting getoond. De aanleiding zou liggen in het morsen met drank in een overvol café.

Na een woordenwisseling daarover zakte het latere slachtoffer op de grond. De 33-jarige verdachte vrouw zou volgens de beelden een glas in haar hand hebben.

Verdriet in de zittingszaal

In het ziekenhuis werd het slachtoffer gehecht. Sindsdien heeft de vrouw een litteken in haar gezicht. Volgens de officier is er sprake geweest van voorwaardelijke opzet, omdat de kans op zwaar letsel zeer wel aanwezig was. 'De slaap is daar dichtbij, en het is vol in haar gezicht gebeurd', zei de officier. 'Toch zie ik hier twee vrouwen die dit niet zo gewild hebben, gezien hun beider verdriet in de zittingszaal.'

De raadsman van de verdachte vrouw opperde dat de duw een reflex was geweest.

'Door duw op de grond'

'En mogelijk is het slachtoffer door een duw op de grond gevallen, waardoor ze in glas viel.'

Maar die stelling veegde de officier meteen van tafel. Ook noodweer is volgens de aanklager niet bewezen. 'En het is wel degelijk zwaar lichamelijk letsel, want het gezicht is een prominente plaats.'

De verdachte vrouw heeft een blanco strafblad, is moeder, studeert en heeft daarnaast een baan. Mede daarom eiste de officier geen onvoorwaardelijke celstraf. De vrouw is sinds het incident niet meer uit geweest. 'Dat wil ik niet meer.'

3000 euro smartengeld

'Elke ochtend zie ik mijn gezicht in de spiegel.' Die woorden las het slachtoffer op zitting voor uit haar verklaring. De vrouw claimde 3000 euro aan smartengeld. Volgens de officier moet dat bedrag worden toegewezen.

Uitspraak over twee weken.