KNVB blijft bij standpunt: Veendammer bedrijf mag (voorlopig) niet op shirt FC Emmen

Dat heeft de KNVB dinsdag besloten na overleg met de voetbalclub en Eredivisie CV, de belangenbehartiger van clubs in de eredivisie.

De KNVB vindt het 'niet gepast' dat FC Emmen voor een online seksshop als shirtsponsor kiest zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. Volgens het bestuur betaald voetbal van de KNVB past dit niet binnen het uitgebreide sponsorreglement. Daarin staat onder meer dat de sponsoring 'niet in strijd mag zijn met de goede smaak of het fatsoen'.

Het Veendammer bedrijf valt daar dus niet onder.

Betreffende artikel wordt besproken

De KNVB schrijft op haar website dat het in december met alle clubs, tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV), het betreffende artikel uit het sponsorreglement gaat bespreken.

'Ook wij hebben de maatschappelijke discussie meegekregen die is ontstaan', zegt Gudde. 'Tijdens de vergadering zullen we met z'n allen spreken over welke sponsoruitingen we reglementair willen toestaan in het betaald voetbal. Hierbij willen we de reglementen zo duidelijk mogelijk hebben en open normen voorkomen die nader moeten worden ingevuld door het bestuur.'

Pragmatische oplossing

Verder zegt de KNVB en FC Emmen dat ze samen op zoek gaan naar een pragmatische oplossing. 'Daartoe zijn vandaag de eerste mogelijkheden besproken.' Wat deze pragmatische oplossing is, dat is op dit moment niet bekend.

Mocht daaruit geen oplossing komen, dan is voor Emmen de gang naar de rechter nog altijd mogelijk.

Teleurgesteld

Directeur Eric Idema van EasyToys is teleurgesteld in de uitspraak van de KNVB, laat hij dinsdagavond weten aan RTV Drenthe.

'We hebben wel iets aan het licht gekregen, de KNVB durft verder ook geen beslissing te nemen', zegt hij. Idema geeft aan dat zijn bedrijf niet in de seksindustrie zit maar puur faciliteiten biedt. 'Het is een teleurstelling en morgen kijken we weer verder.'

