Engels: 'Eemsdelta wil leren van vorige herindelingen'

'We proberen hiervan te leren', zei burgemeester Hans Engels van Loppersum dinsdagavond op een bijeenkomst van Commerciële Club Ventus, een vereniging voor ondernemers in het gebied.

Ook in Eemsdelta zijn tekorten

Op 1 januari gaat Loppersum samen met Delfzijl en Appingedam op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het is voorlopig de laatste gemeentelijke fusie in onze provincie. Ook hier zien de financiën er niet rooskleurig uit. De gemeente verwacht in het eerste jaar een tekort van zes miljoen euro dat in de jaren daarna oploopt tot ruim acht miljoen, als er niet wordt ingegrepen.

De huidige drie gemeentebesturen brengen in kaart wat de mogelijkheden zijn om dat vanaf het begin op te lossen. Engels verwacht dat het een flinke klus gaat worden om de juiste balans te vinden.

Je moet tot een evenwichtig pakket komen. Dus niet alleen lastenstijging voor burgers en ondernemers, maar ook op de eigen organisatie inleveren Burgemeester Hans Engels

'Je moet tot een evenwichtig pakket komen. Dus niet alleen lastenstijging voor burgers en ondernemers, maar ook op de eigen organisatie inleveren. Het draagvlak moet dusdanig groot zijn dat de schop in de toekomst niet te groot wordt', zegt Engels.

'Voordelen merk je op langere termijn'

Is herindelen dan wel zo'n goed idee? Zo kondigde Midden-Groningen, ontstaan op 1 januari 2018, nieuwe bezuinigingen en hogere belastingen aan voor inwoners. Ook in Eemsdelta lijken mensen het te gaan merken. Zo moeten ruim duizend huurders in Loppersum straks de rioolheffing betalen, waardoor zij er maandelijks twintig euro op achteruit gaan als er geen structurele compensatie komt.

Desondanks blijft Engels voorstander van herindelingen: 'Als grotere gemeente krijg je meer geld, waardoor je de ambtelijke organisatie kunt professionaliseren. Dat merk je de eerste jaren misschien nog niet, maar op lange termijn zie je daarvan de effecten. Daardoor word je als gemeente professioneler en slagvaardiger.'

De enige taal die Den Haag spreekt is ambitie en zelfvertrouwen Hans Engels

Daarnaast zijn de miljoenentekorten in Eemsdelta volgens Engels niet te wijten aan de gemeentelijke fusie: 'Het tekort heeft vooral te maken met de druk op het sociale domein, waar we te weinig geld voor krijgen van het Rijk. Ook het coronavirus zorgt op dit moment voor extra kosten.'

Jongeren aan gebied binden

De burgervader ziet kansen voor ondernemers bij het Nationaal Programma Groningen, een pot van 1,15 miljard van het Rijk. De nieuwe gemeente Eemsdelta mag de komende jaren 82 miljoen euro verdelen over projecten die de toekomst van het gebied ten goede komen. Engels roept bedrijven op om daarover mee te denken, vooral om te kijken naar manieren om jongeren aan het gebied te binden.

Volgens Engels, voorheen Eerste Kamerlid namens D66, moet de regio niet te afhankelijk worden van het Rijk: 'De enige taal die Den Haag spreekt is ambitie en zelfvertrouwen. Je moet niet met de pet in de hand daar naartoe gaan om geld te vragen, maar laten zien waar je met het gebied naartoe wil.'

De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Eemsdelta zijn op 18 november.

