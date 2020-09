'Veroordeelde voor moord op Halil Erol gaat in hoger beroep'

M. werd afgelopen donderdag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs vanwege het doden en in stukken snijden van Halil Erol in 2010.

Advocate Tina Westerhof van M. laat in een mail aan RTV Oost weten: 'Ik ben erg teleurgesteld in deze beslissing van de rechtbank'. Verder schrijft ze: 'Hoger beroep komt er zeker. Cliënt krijgt in hoger beroep bijstand van een ander advocatenkantoor.'

Lichaam in stukken gezaagd

Halil Erol werd na zijn dood in stukken gezaagd. Op verschillende momenten en plaatsen werden later lichaamsdelen gevonden. De uitgebrande auto van Erol werd gevonden in Haren. In 2017 werd in verband met de moordzaak een woning in Beijum doorzocht, maar daar werden geen sporen van Erol aangetroffen.

Matthias M. kwam als verdachte in beeld door nieuwe DNA-technieken. M. werd al eerder veroordeeld voor het doden van een vrouw in 1998.

