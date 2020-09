Lopend Vuur: Ik mis de geur van de suikerfabriek al

De bietencampagne is weer begonnen. Vrachtwagens vol met bieten rijden de komende tijd naar de suikerfabriek van Cosun Beet Company, voorheen Suiker Unie in Hoogkerk.

Maar dit jaar is het anders dan we in Groningen gewend zijn. Die kenmerkende geur van de suikerfabriek is namelijk verdwenen. Cosun Beet Company is gestopt met het drogen van pulp. Dat proces zorgt voor de zoetige of weeïge geur tijdens de jaarlijkse bietencampagne.

De voor velen nostalgische geur hoorde meer dan honderd jaar bij Groningen.

Suikertaks

'In de strijd tegen overgewicht is een suikertaks een goed idee' was dinsdag ons Lopend Vuur. Van de 4831 stemmers was 53 procent het daarmee eens, 47 procent oneens.