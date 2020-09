Straatkrantverkopers zien hun inkomsten teruglopen wegens corona

'Mensen zijn wat terughoudend om met contant geld te betalen. De verkopers zijn er wel creatief in en vragen mensen dan of ze het geld bijvoorbeeld in een doos willen gooien, maar toch', zegt een woordvoerder van De Riepe tegen RTV Drenthe. Het is een van de gevolgen van de coronacrisis.

De verkopers hebben daardoor minder contact met klanten en voelen zich meer alleen staan. 'We zien dat het drukker is bij de inloop, want de straatkrantverkopers willen wel gewoon een praatje maken. Het is lastiger voor ze om geld te verdienen', aldus de woordvoerder.

Derde minder kranten verkocht

'Mevrouw, heeft u interesse in de mooie straatkrant? Het is voor het goede doel, niet voor abonnementen', zo spreekt Daniël Herbert klanten van winkelcentrum Marsdijk in Assen in het voorbijgaan aan.

Hij komt van oorsprong uit Roemenië en zit hier eens per week een hele dag kranten te verkopen. Zit, want hij is slecht ter been. 'Ik heb vier jaar als schoonmaker gewerkt. Toen ben ik ziek geworden en daarna ben ik bij de straatkrant gekomen. Ik kan niet meer staan en krijg prikken in mijn been.'

Klanten op afstand

Herbert verkoopt 30 tot 40 procent minder straatkranten dan voor de coronacrisis. 'De klanten blijven wat meer op afstand. Ze denken dat ik met heel veel anderen in een huis woon. Ik woon met mijn gezin met vier kinderen en we hebben ons laten testen. De uitslag was negatief. Maar ja, dat zegt niets over of we het vandaag hebben.'

Er zit voor hem niet veel anders op dan doorgaan met de verkoop van de straatkrant. 'Wij hebben kinderen, wij moeten dingen kopen, we hebben huur die moet worden betaald en geen uitkering. Ja, ik hoop dat corona gauw voorbij is.'