Bewoners Bourtange: 'Het lijkt wel of je op een evenemententerrein woont'

'We komen een beetje in de knel te zitten', vertelt voorzitter Aldert Zijlstra. Volgens hem zou Bourtange een dorp blijven met een toeristisch karakter. 'Je krijgt nu soms het idee dat je woont op een evenemententerrein.'

Ook het aantal evenementen dat per jaar wordt georganiseerd, zou bijdragen aan dat gevoel.

Bourtange een van de populairste trekpleisters

Bourtange is de populairste trekpleister in de gemeente Westerwolde en de op één na populairste in onze provincie. Vorig jaar trok het ongeveer 90.000 bezoekers, dat is meer dan het jaar daarvoor.

'Ondernemers en de Stichting Vesting Bourtange moeten hun boterham verdienen en daar hebben we geen problemen mee. We zijn alleen wel op zoek naar een stukje compensatie door rust en ruimte', zegt Zijlstra.

Autoluw maken vesting kan als compensatie dienen

Het autoluw maken van de vesting zou als een stukje compensatie kunnen dienen, maar van een concrete invulling is nog geen sprake: 'Twee jaar geleden hebben we daar een gesprek over gehad. Iedereen was het er over eens, maar volgens onze informatie is het plan blijven liggen op het bureau van wethouder Luth', zegt de voorzitter van de bewonersvereniging.

Maar ook het onderhoud aan de wallen en het evenementenbeleid storen de bewonersvereniging. Recent kwam daar nog iets bij: het nieuwe brugdek van een van de toegangsbruggen. Volgens Zijlstra past dat niet bij het vestingdorp, omdat het op 'plastic lijkt'.

Hij dreigde zelfs naar de rechter te stappen. 'Ik vind dat dit brugdek niet waardig is aan het beschermd dorpsgezicht', zegt Zijlstra.

Hoe nu verder?

Was is nou de oplossing? Volgens de bewonersvereniging zou een gezamenlijke visie met alle partijen een oplossing kunnen zijn. Het zou in ieder geval het negatieve gevoel bij bewoners kunnen wegnemen.

Volgens Zijlstra heeft het gemeentebestuur van Westerwolde gezegd dat zo'n visie in december 2019 af zou zijn. 'We zijn nu bijna een jaar later en er is nog totaal geen aanzet tot het visieplan', zegt Zijlstra.

De gemeente zegt er overigens wel mee bezig te zijn en laat schriftelijk weten: 'Voor de zomervakantie en afgelopen maand hebben wij een gezamenlijk overleg gehad met ondernemers, bewonersvereniging vesting Bourtange en de stichting vesting Bourtange.

'De komende periode zullen we maandelijks een overleg hebben. Het overleg is bedoeld om een weg te vinden naar een visie voor de vesting, die in gezamenlijkheid gedragen wordt.'

Ze noemen het een lastig proces omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn: 'Dit maakt het lastig om op alle fronten bij alle betrokken partijen evenveel draagvlak te krijgen voor onze plannen. In onze keuzes wegen wij alle belangen tegen elkaar af en daarbij hebben wij continu de leefbaarheid van Bourtange, in brede zin, voor ogen.'

