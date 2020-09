Rondje Groningen bekijkt een huis in een oude drukkerij

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) 3020

Voor ons de normaalste zaak van de wereld, in het buitenland heel bijzonder. Dit filmpje, met de titel 'The Dutch getting rid of the trash like it’s 3020', werd rond de zestig miljoen keer bekeken.

2) Onder welke steen?

Mike is de leukste thuis of hij heeft onder een steen gelegen.

3) Canon

Iets om naar uit te kijken...

4) 'Not so easy'

Nog meer 'sportnieuws'. Voor de wat oudere volgers van Rondje Groningen...

5) Nog heel even...

We zijn bang dat dit mooie weer de kerst niet gaat halen. Maar een prima nazomer is het zeker!

6) Frisse ochtend

De ochtenden zijn al wel flink fris, maar dat heeft dan weer als voordeel dat het mooie plaatjes oplevert.

7) Vet tof

Voor 'slechts' 825.000 euro kan je wonen in een oude drukkerij in de Oude Boteringestraat in hartje Stad.

8) Hoog bezoek

Direct om de hoek, op het Broerplein, was de Noorse ambassadeur te gast. Hij ging ook nog even langs bij het Forum, waar hij genoot van het uitzicht.

9) Plaatje

Dat er veel mooie kerkjes zijn in onze provincie, dat is bekend. Maar niks weerhoudt ons ervan om er af en toe weer even een blik op te werpen.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Struin hier door ons archief. Tot morgen!