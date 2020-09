Hadders en Sandman gaan met 'Gezing en geplaas' langs de theaters

‘Ik heb een gelukkige jeugd gehad ondanks dat ik uit Stadskanaal kom.’ Herman Sandman is op dreef. Hij heeft er dan ook al een repetitie van twee uur opzitten. Onder leiding van regisseur Lies van de Wiel, die hiervoor de succesvoorstelling De Poolse bruid regisseerde, wordt er door Sandman en Hadders hard gewerkt aan de voorstelling Gezing en geplaas.

‘De voorstelling gaat een beetje over waar wij vandaan komen, een combinatie van melancholie en humor’, legt Sandman uit. ‘Je keert toch altijd terug naar je roots. En dat verbaast me eigenlijk wel want ik hoop dat ik me heb ontwikkeld als mens.’

De mislukkingen van de mensen

‘Wat het ook opleverde was de kleurentelevisie en de cassetterecorder, voordat de rest van Nederland die hadden,’ leidt Bert Hadders een lied in over het tragische verhaal van een man die een Philips-tv uit Stadskanaal koopt.

‘Wat mij altijd opvalt is dat Hermans columns eigenlijk op een zelfde manier de mensen beschrijven als ik in mijn liedjes’, legt Hadders zijn samenwerking met Sandman uit. ‘Dus het is ook vrij makkelijk om bij een stukje van hem een liedje van mij te vinden en andersom ook. Met een beetje humor en vooral ook empathie beschrijven wij de mooie momenten en de mislukkingen van de mensen in de Veenkoloniën.’

Bert Hadders en Herman Sandman (Foto: Reyer Boxem)

De Veenkoloniën als bron

Gebogen over een schrift met aantekeningen vraagt Lies van de Wiel zich af of ze in de repetitie al halverwege de voorstelling zijn. ‘We noemen het eigenlijk geen voorstelling, maar de Bert en Herman Show,’ vertelt ze.

‘Met liedjes en teksten en met als bron de Veenkoloniën. Ik geef ondertussen een beetje advies over de volgorde en moet het ritmisch niet wat sneller, met meer humor? Dus dat is ander werk dan De Poolse Bruid.’

Sandman staat inmiddels klaar voor een verhaal over zijn gelukkige jeugd. ‘Mijn ouders zaten niet bij een parenclub en droegen geen Afghaanse jassen.’

Heel ambitieus

De samenwerking tussen Sandman en Hadders gaat verder terug dan Gezing en geplaas. Samen schreven ze rond 2005 het lied Bode van het Licht. Ook stonden ze al eerder met liedjes en verhalen op het podium.

‘Toen werkte Herman nog bij de Gezinsbode en had ik drie of vier liedjes in het Gronings’, lacht Hadders. ‘We dachten we zijn nu allebei een stuk bekender. Vooral Herman die iedere dag op pagina 2 van het Dagblad staat. Dus we hebben heel ambitieus tien theaters geboekt om deze show te doen.’

De première van Gezing en geplaas is op 9 oktober voor het Drentse Borger. Daarna zijn Hadders en Sandman te zien in de Groningse theaters. De speellijst staat hier.