Raadsleden bespreken zorgen over toename coronabesmettingen met Veiligheidsregio

Een vertegenwoordiging van de gemeenteraden van Het Westerkwartier en Het Hogeland liet zich dinsdagavond bijpraten door de Veiligheidsregio en de GGD Groningen. Alle raden in de provincie worden deze weken geïnformeerd over de laatste stand van zaken en hoe de instanties de afgelopen tijd te werk zijn gegaan.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen sprak de raadsleden in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio toe. Ook Wilma Mansveld, directeur van de Veiligheidsregio, en Jos Rietveld, directeur van de GGD Groningen, deden dat.

Rietveld liet weten dat de GGD er alles aan doet om zoveel mogelijk mensen te laten testen. De organisatie is tijdelijk uitgebreid met extra personeel. Toch heeft de GGD ‘moeite om de uitbreiding van het virus bij te benen’, aldus Rietveld.

Besmettingen

Het aantal besmettingen in Het Hogeland nam vorige week flink toe. ‘Is er iets aan de hand in Het Hogeland? We zijn nagegaan waardoor dit komt, ook na vragen van burgemeester Henk Jan Bolding. Maar we hebben geen clusters kunnen ontdekken op Het Hogeland’, laat Rietveld weten.

‘Eigenlijk in alle dorpen, zelfs in Rasquert, zijn één of twee besmettingen. Ook in het allermooiste dorp van Nederland, Winsum, zijn zes à zeven besmettingen. Het is een gespreid beeld’, vertelt Rietveld. Er zijn volgens hem geen plekken, zoals scholen, horecagelegenheden of andere instellingen aan te wijzen waar besmettingen vandaan komen.

De GGD-directeur liet de raadsleden weten dat de provincie in de situatie ‘waakzaam’ verkeert. Er wordt samen met de ministeries gekeken of die status moet veranderen in ‘zorgelijk’, zoals de situatie nu in de Randstad is.

Regels blijken lastig

‘De anderhalvemeterregel blijkt echt heel lastig voor mensen. Zo zien we dat mensen weer samen boodschappen doen, maar dat is echt niet de bedoeling’, laat burgemeester Schuiling weten. ‘We zien ook dat alle hygiënemaatregelen die supermarkten, bouwmarkten en dergelijke hebben genomen sleets geraakt is.’

Gemeenteraadsleden worden geïnformeerd door de Veiligheidsregio (Foto: Veiligheidsregio Groningen)

Ook besprak Schuiling evenementen zoals Sint-Maarten, Sinterklaas en carnaval. ‘Carnaval vieren? Forget it!’, liet Schuiling weten. Het is volgens hem te gevaarlijk om met groepen dicht op elkaar wagens te bouwen. In Ter Apel hebben ze al besloten geen optocht te organiseren. In Kloosterburen moet deze beslissing nog genomen worden.

Vragen

‘Hoe moeten sportverenigingen omgaan met een situatie als er bij een lid corona is vastgesteld, waar komt de informatie vandaan?’, vraagt Roel Torringa, raadslid in Het Hogeland, zich af. 'Verenigingen moeten zelf met de GGD contact opnemen', aldus Wilma Mansveld. Dan kan er met de GGD besproken worden hoe ze moeten handelen, motiveerde ze.

Ook vraagt Torringa zich af of er meer testlocaties komen, zo is het een wens dat er één in Het Hogeland komt. 'We zijn hierover nog steeds in overleg met de gemeente, want waar plaats je een testlocatie in de grootste gemeente van Nederland? 'Uithuizen is in beeld', laat GGD-directeur Rietveld weten. Er wordt gezocht naar een overdekte capaciteit, omdat de instantie niet meer vanuit tenten wil werken in de winter. 'Dat kost wat meer zoekwerk.'

Bijgepraat worden

Klaas-Wybo van der Hoek, raadslid in de gemeente Westerkwartier, vindt het belangrijk dat de raden vaker bijgepraat worden, omdat zij ook voor draagvlak in de samenleving kunnen zorgen. De Veiligheidsregio is zich hiervan bewust.

Raadslid Jan Willem Slotema, ook namens het Westerkwartier, was benieuwd of er ook vervanging is geregeld voor de aanwezige directeuren als zij ziek worden. Burgemeester Schuiling liet daarop weten dat er vervanging is, zowel binnen de Veiligheidsregio als de GGD.

