Tientallen onveilige lichtmasten bij Stadse sportvelden vervangen; mogelijk honderden

De gemeente Groningen gaat 55 lichtmasten op sportparken vervangen omdat ze door roestvorming onveilig zijn geworden. Het aantal onveilige masten loopt vermoedelijk op naar 300. Er is inmiddels een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van alle 464 lichtmasten langs sportvelden in de gemeente.

Zolang het onderzoek loopt mag er bij windkracht 6 en bij onweer niet gesport worden op sportvelden. Dat er een probleem is met de lichtmasten kwam per toeval aan het licht toen er afgelopen zomer onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd op sportpark Coendersborg. 'Toen zagen we dat één van de lichtmasten niet stabiel stond', zegt sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie).

Geen controle

De gemeente heeft de afgelopen jaren de veiligheid van de lichtmasten niet gecheckt omdat er geen budget voor is uitgetrokken. 'Daar was geen aanleiding voor', zegt de wethouder. 'We gaan dat nu absoluut wel oppakken.'

Roest aan de onderkant

Het roestprobleem van de lichtmasten zit aan de onderkant van de paal. Ook lasnaden zijn deels gescheurd. Door de toevallige constatering worden nu dus alle lichtmasten gecontroleerd. Als de geschatte 300 lichtmasten vervangen moeten worden kost dat ruim 7 ton. Dat bedrag wordt uit het huidige sportbudget gehaald.

De gemeente heeft de sportclubs die gebruik maken van de tot nu toe geconstateerde onveilige lichtmasten nog niet geïnformeerd. Dat gaat volgens de wethouder zo snel mogelijk gebeuren.

Verbazing bij het CDA

CDA-fractievoorzitter René Bolle reageert geschokt. 'Het is heel zorgelijk dat ze er bij toeval achter komen dat die lichtmasten niet meer goed zijn. Je zou toch zeggen dat zoiets jaarlijks wordt gecontroleerd, er zal maar zo'n ding naar beneden vallen.'

Dat die structurele controle niet wordt uitgevoerd is volgens Bolle het resultaat van een te klein sportbudget. 'Je zou het jaarlijks moeten onderhouden en op termijn vervangen, daar is dus niks voor begroot. Dit laat eigenlijk alleen maar zien dat er te weinig geld in de sportbegroting zit.' Bolle wil dat de masten niet vervangen worden met geld uit het huidige sportpotje. De wethouder is dat dus wel van plan.