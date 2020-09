Ouderenzorgorganisaties verschillen van mening: wel of geen mondkapjes?

De maatregel bij Dignis is bedoeld om nieuwe coronabesmettingen te voorkomen. In verpleeghuis De Omloop in Norg, één van de zorglocaties van Dignis, zijn tien mensen besmet. Deze zorginstelling is daarom voorlopig gesloten voor bezoekers.

Dignis heeft ook diverse ouderenzorglocaties in de stad Groningen, zoals ’t Blauwbörgje, Bernlef en het Heymanscentrum.

Mondkapjesplicht bij ZINN

Onlangs voerde ZINN ook al een mondkapjesplicht voor medewerkers en bezoekers in. ZINN had de afgelopen weken op verschillende locaties te maken met coronabesmettingen onder medewerkers. Die leidden in geen van de gevallen tot een grotere uitbraak.

Mondkapjes moeten helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor medewerkers gaat het om medische mondkapjes, voor bezoekers om zelf meegebrachte exemplaren.

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was er een tekort aan mondkapjes in de ouderenzorg en was het onmogelijk om alle medewerkers met mondkapjes te laten werken. Ook vond het RIVM het preventief dragen van mondkapjes in bijvoorbeeld verpleeghuizen niet nodig. Dat standpunt is niet gewijzigd, maar de beschikbaarheid van de mondkapjes wel.

Een zorgmedewerker aan het werk met positief geteste coronapatiënt (Foto: ANP)

Angst voor schaarste speelt ook nu nog mee

Zonnehuisgroep Noord kiest er niet voor medische mondkapjes voor het personeel te gebruiken.

'We zijn toch bang voor schaarste', erkent woordvoerder Petra de Haan. 'Het kost duizenden kapjes per dag als je ze op de goede manier gebruikt; wat als er een uitbraak komt in Groningen? Daarbij is het niet noodzakelijk. We volgen de RIVM-richtlijn en als je je daaraan houdt en geen klachten hebt, moet dat genoeg zijn.'

We merken dat cliënten het soms toch graag een mondkapje op willen, vooral in de thuiszorg Petra de Haan - Zonnehuisgroep Noord

Wel hebben medewerkers en vrijwilligers allemaal een paar stoffen mondkapjes gekregen die ze op verzoek kunnen opdoen. 'We merken dat cliënten het soms toch graag willen, vooral in de thuiszorg. Medewerkers vragen het nu en als de cliënt het wil, doen ze het stoffen masker op', vertelt De Haan.

Deze stoffen mondkapjes zijn - net als wegwerpmondkapjes - bedoeld om anderen te beschermen en niet de drager zelf. Zonnehuisgroep Noord gebruikt de medische mondkapjes alleen als een bewoner of thuiszorgcliënt klachten heeft, of wanneer corona echt is vastgesteld. Op dit moment is niemand binnen Zonnehuis Groep Noord besmet.

Een zorgmedewerker met een mondkapje om (Foto: ANP)

Kleurcodes geven maatregelen aan

Zorggroep Groningen heeft ook geen coronabesmettingen op dit moment. De organisatie werkt met kleurcodes, waarbij bepaalde kleuren aangeven welke maatregelen gelden. Op dit moment is het code geel, vanwege het hoge aantal besmettingen in de regio.

'Als medewerkers geen afstand kunnen bewaren dragen ze een mondkapje. Dat geldt dus voor de medewerkers die zorg verlenen. Op kantoor hoef je geen mondkapje op, zolang je niet bij bewoners in de buurt komt', zegt een woordvoerder. Voor bezoek geldt ook: als je geen afstand kunt houden, dragen medewerkers een kapje.

Na code geel komt oranje; in dat geval moeten alle medewerkers een mondkapje dragen zodra ze een gebouw binnen komen. Deze verplichting wordt ingesteld wanneer een locatie een uitbraak heeft gehad die inmiddels weer onder controle is. Dan is er nog enige tijd 'een verhoogde staat van alertheid'.

