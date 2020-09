Hoofd intensive care UMCG: 'Binnen een paar dagen krijgen we coronapatiënten van buiten de regio' (update)

Het is een kwestie van dagen voordat Groningse ziekenhuizen de eerste coronapatiënten van buiten de regio moeten opvangen. Dat verwacht het hoofd van de intensive care in het UMCG, Peter van der Voort.

'Het is heel waarschijnlijk dat we patiënten van elders overnemen, binnen een paar dagen.'

Overloop vanuit Amsterdam en Utrecht gaat naar Noorden

In het voorjaar tijdens de coronapiek konden vooral de ziekenhuizen in Brabant de grote hoeveelheid coronapatiënten niet aan. Noordelijke ziekenhuizen sprongen bij en vingen ernstig zieke patiënten op. Die situatie ziet Van der Voort niet zo snel terugkomen. Inmiddels is het zo geregeld dat eerst in omliggende regio's wordt gezocht naar bedden en dan ligt Groningen niet voor de hand. Maar voor de regio's Amsterdam en Utrecht is het Noorden wel in beeld. 'Daar is het nu al druk. Dan ga je eerst naar Zwolle kijken en wij zijn dan al de volgende.'

Regionale centra moeten de spreiding regelen

Sinds woensdag is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer in touw. Aanleiding is dat ziekenhuizen in zuidwest-Nederland (regio's Rotterdam, Den Haag) de stroom patiënten al bijna niet meer aan kunnen. Dit landelijke centrum is niet de eerst aangewezene om de spreiding te regelen, zegt Van der Voort. Inmiddels zijn er daarvoor regionale centra gekomen waarbij de ziekenhuizen in de regio zijn aangesloten. 'Daar wordt eerst gekeken of je een oplossing kan vinden. Lukt dat niet, dan informeer je het landelijk centrum. Dat bekijkt welk ander regionaal centrum dan kan.'

Het aantal opgenomen patiënten komt nog lang niet in de buurt van de drukte in het voorjaar; toch begint het nu al te knellen. Dat komt volgens Van der Voort doordat is afgesproken dat de gewone zorg ook door moet gaan. 'Het doel is dat zeker tachtig procent van de reguliere zorg intact blijft. Dus moet je nu al overplaatsen zodra die in de knel komt.'

Ziekenhuizen verdelen de patiënten

Alle noordelijke ziekenhuizen staan paraat om overgeplaatste patiënten op te vangen, behalve Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), vertelt Van der Voort. OZG neemt wel patiënten op met corona, maar die behandelen niet langdurig. Reden is 'betrekkelijk weinig capaciteit' in dat ziekenhuis, zegt Van der Voort. Verder is bewust niet gekozen om alle coronapatiënten te concentreren op één plek, ook al zou dat efficiënter kunnen zijn. 'We hebben allemaal dezelfde belangen, we verdelen het zo eerlijk mogelijk.'

Uiteindelijk is het een dagelijkse afweging die de ziekenhuizen moeten maken. Hoeveel patiënten van buiten de regio welkom zijn, hangt ook af van de situatie hier. De reguliere zorg moet door kunnen gaan en er moet ruimte blijven voor coronapatiënten in het Noorden zelf.

Andersom is ook mogelijk: dat andere regio's patiënten uit het Noorden overnemen. Op dit moment is dat scenario ver weg. In de ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland liggen nog geen tien patiënten op de verpleegafdelingen; op de intensive care in Emmen liggen twee patiënten en in Leeuwarden één. 'Dit kunnen we makkelijk hebben. We zien de toename en zijn waakzaam, maar maken ons nog niet echte zorgen.'

Update: Vrijdagmorgen lagen 22 patiënten met (een verdenking op) COVID-19 op de verpleegafdelingen in noordelijke ziekenhuizen. Op de intensive care in Groningen ligt één patiënt, in Drenthe liggen er twee en in Leeuwarden één.

Patiënten liggen korter, maar niet veel korter op ic

Verschillende deskundigen rekenen inmiddels op een kortere ligduur voor coronapatiënten op de intensive care, doordat de behandeling is verbeterd. Dat zou niet alleen goed nieuws zijn voor de patiënt, maar ook voor de capaciteit op de ic's. Van der Voort vindt dit veel te optimistisch. 'Ik hoor dat we daardoor drie keer zoveel patiënten op de ic kwijt kunnen, nou dat is niet zo.' Patiënten liggen wel enkele dagen korter op de intensive care, verwacht hij, maar niet meer dan dat. 'We herkennen nu sneller patronen, je leert met de ziekte omgaan. Maar het zijn kleine stapjes. Antistollingsmedicatie en dexamethason waar ze het over hebben kan werken, maar niet in die mate.'

Stress speelt personeel parten

Van der Voort reageert ook nog op onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB). Daaruit blijkt dat 81 procent van het ic-personeel vanwege stress dreigt uit te vallen de komende maanden. Van der Voort herkent dit beeld. 'De werkdruk was al chronisch hoog. Wij zien ook dat het ziekteverzuim ruim hoger is dan anders. We hebben extra aandacht voor het welbevinden van onze medewerkers.' Los van de impact op het personeel belooft het ook weinig goeds voor de bezetting op de ic tijdens de aanstaande tweede golf. 'Dat kan inderdaad wel problematisch worden.'

Lees ook:

- UMCG klaar voor tweede golf