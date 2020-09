'Provincie Groningen gaat naar alarmfase zorgelijk'

Dat betekent dat hier de kroegen om middernacht het licht aan zullen doen en dat op bruiloften maximaal vijftig gasten mogen komen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS.

Premier Rutte zei dinsdag tijdens het coronadebat met de Tweede Kamer dat acht veiligheidsregio's op de nominatie staan voor het predicaat 'zorgelijk'. Op dit moment geldt dit voor zes regio's in het westen van Nederland. Daar gelden sinds zondag daarom extra coronamaatregelen: kroegen moeten vroeger dicht en niet meer dan vijftig mensen mogen samenkomen.

Brandhaarden

Rutte wilde toen niet zeggen welke regio's hier bijkomen, maar het was al duidelijk dat Groningen in de gevarenzone zat. Woensdag heeft de stad er 62 nieuwe besmettingen bij; daarmee staat de stad op de vijfde plek met de meeste nieuwe besmettingen. Alleen in de bekende brandhaarden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kwamen er meer besmettingen bij. Het totaal voor de provincie komt woensdag uit op 87 nieuwe besmettingen.

RIVM kijkt naar de 'signaalwaarde'

Om een goede vergelijking te maken tussen regio's van verschillende grootte, kijkt het RIVM ook naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Ook dan valt Groningen in negatieve zin op. Voor de hele provincie geldt dat de zogenoemde signaalwaarde voor het aantal besmettingen al sinds 18 september wordt overschreden. Meer dan zeven besmettingen op 100.000 inwoners is reden tot zorg; in Groningen zijn het er nu meer dan twee keer zo veel (14,5).

Ter vergelijking: de regio Utrecht, waar de strengere maatregelen al sinds zondag gelden, heeft een lagere signaalwaarde; daar zijn 11,8 van de 100.000 inwoners besmet met het coronavirus.

Klemmend beroep op studenten

Later deze week moet bekend worden welke regio's naar 'zorgelijk' gaan en wat dat voor eventuele extra maatregelen inhoudt. Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft op dit moment als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen nog niks gehoord over zo'n besluit, laat een woordvoerder weten.

Het oplopende aantal besmettingen was voor Schuiling al reden een vermanende brief naar studenten te sturen met de oproep zich aan de maatregelen te houden. 'Zeker de helft van die besmettingen vindt plaats onder jongeren, onder studenten. Dat moeten we samen stoppen. Daarom doe ik in deze brief een klemmend beroep op jou,' schreef hij.

