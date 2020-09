Koen Schuiling: 'Ik zit niet op drastische maatregelen te wachten'

Koen Schuiling zit als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen niet te wachten op de maatregelen die op dit moment gelden in de zes 'zorgelijke regio's' in het westen van Nederland.

Daar moeten de kroegen om middernacht sluiten en zijn op bruiloften maximaal vijftig personen welkom.

'Iedereen kent dat lijstje wel, maar wat mij betreft koersen wij daar niet op aan. Maar als het kabinet die maatregelen aankondigt, dan zullen wij daar toch iets mee moeten doen', zegt Schuiling met enige tegenzin.

Hij bevestigt dat Groningen op korte termijn het predicaat 'zorgelijk' krijgt.

Den Haag beslist

De voorzitter van de Veiligheidsregio laat in het midden of hij bezwaar zal aantekenen wanneer de westerse maatregelen toch in onze provincie worden ingevoerd. Het kabinet is leidend, maar Schuiling is daarin wel gesprekspartner.

'In eigen hand'

'Het allerbelangrijkste is dat we het echt in eigen hand hebben om het aantal besmettingen terug te dringen. Als we dat niet met elkaar gaan doen, lopen we het risico dat er drastische maatregelen worden getroffen. Ik zit daar eerlijk gezegd niet op te wachten, net als de meeste Groningers', zegt een uitgesproken Schuiling.

Wachten op verdere invulling

De voorzitter van de Veiligheidsregio kan op dit moment nog niks kwijt over de verdere gevolgen die de nieuwe status van onze provincie met zich meebrengt.

'We doen hier in onze Veiligheidsregio al heel veel. Ook dingen die men in de Randstad al doet. Zoals gesprekken met jongeren, brieven aan hen schrijven, controles en we delen ook boetes uit. Al die dingen zijn al in gang gezet.'



