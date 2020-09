Hoe produceer ik minder restafval? Met een beetje spelelement

Tachtig huishoudens in Midden-Groningen proberen hun restafval de aankomende drie maanden te minimaliseren. De gezinnen doe mee aan het project 100-100-100 van de gemeente.

Het project trapte woensdagavond af met een digitale bijeenkomst. Afvalcoaches Wilma Kruit en Robin Bodegom presenteerden een afvalquiz en gaven tips om materialen te hergebruiken. Rooie Rinus en Pé Daalemmer speelden een speciaal 'afvallied'.

Vingertje opsteken

'Je kunt zeggen dat mensen dit moeten doen en dan het vingertje op gaan steken als ze het niet doen. Maar wij hebben dit bedacht met een beetje spelelement er in', zegt wethouder Peter Verschuren. 'We willen dat mensen er over na gaan denken en misschien wel mee gaan doen.'

De gemeente Midden-Groningen wil zoveel mogelijk afvalstoffen hergebruiken en zo zorgen voor veel minder restafval. Goed scheiden en recycling speelt daarin een belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is 30 kilo restafval per jaar per huishouden.

Luiers apart ingezameld

Deelnemers zitten nog wel met vragen. 'Kunnen luiers ook apart worden ingezameld?' en 'Kan ik in coronatijd een papieren-zakdoek wel bij het oud-papier gooien? De afvalcoaches hadden niet op alle vragen direct een antwoord, maar in de aankomende weken zal volgens hen alles duidelijk worden voor de deelnemers.

Het project begint op 1 oktober en duurt tot 8 januari 2021.

