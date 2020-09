'Aantal Groninger coronabesmettingen loopt verder op, vooral onder jongvolwassenen'

De afgelopen week zijn 467 mensen positief getest op het coronavirus in onze provincie. Ruim de helft (57 procent) is tussen de 18 en 24 jaar.

Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van de GGD in Groningen. In totaal werden er afgelopen week in onze provincie 5630 personen getest.

Vorige week bleken 222 van in totaal 5257 geteste mensen besmet te zijn met het virus.

Bij het grootste deel van de nieuwe coronabesmettingen lag de vermoedelijke bron in de thuissituatie. Ongeveer een derde van de besmettingen kwam voort uit sociale activiteiten, zoals feesten, horecabezoeken en vrijetijdsbesteding, zoals sport en studentenactiviteiten.

Vooral jongeren in Stad besmet

De GGD laat weten vooral in de groep jongvolwassenen, in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, veel nieuwe besmettingen te zien. ‘Zo’n zeventig procent van de personen bij wie afgelopen week een nieuwe besmetting werd vastgesteld, is woonachtig in de stad Groningen. Het aandeel jongeren tussen 18 en 24 jaar ligt onder de nieuwe besmettingen hoger in de stad dan daarbuiten’, stelt de GGD vast.

Er is de afgelopen week niemand overleden als gevolg van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal overlijdensgevallen aan corona staat daardoor in onze provincie nog steeds op negentien.

