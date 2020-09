'Weigering van Easy Toys op Emmen-shirt is niet preuts'

Beerthuizen heeft begrip voor het standpunt van de KNVB. De bond vindt het niet gepast dat FC Emmen kiest voor een online seksshop als shirtsponsor en kreeg daarop bakken met kritiek. Critici stellen onder meer dat de bond te preuts zou zijn. FC Emmen snapt niets van de weigering, terwijl EasyToys van mening is dat het onterecht in de hoek van de seksindustrie wordt gezet.

Beeldvorming

Sportmarketeer Beerthuizen heeft begrip voor de teleurstelling die heerst bij FC Emmen, de fans en EasyToys, maar vindt ook dat men zich meer zou moeten verplaatsen in wat de KNVB wil uitstralen met de Eredivisie. "Kijk naar de Champions League en de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA", begint hij zijn betoog.

"In veel sportcompetities wordt intensief bepaald waar het merk voor staat, wat het design is tot en met gedragsregels voor de clubs en sporters. Het gaat over beeldvorming en onderdeel daarvan is ook welke merken daarbij passen. Als je je als competitie bijvoorbeeld richt op families, dan hoort daar een bepaalde uitstraling bij. Zo richt 'Eredivisie Ons Voetbal' zich met allerlei activiteiten op kinderen met clubs en spelers als helden. Die beeldvorming is ook belangrijk voor de commerciële aantrekkingskracht."

Hij vervolgt: "De bond stelt regels op waarmee ze wel en niet geassocieerd willen worden. Op basis van hun opvattingen vinden zij dat EasyToys er niet bij past. Sponsoring is niet alleen de naam op shirt zetten, maar ook verhalen vertellen, gebruikmaken van emoties, verbinding maken tussen fans van alle leeftijden. Het is een onderbelicht stuk in deze discussie. Het zetten van een andere naam op de shirts in kindermaten is daar geen oplossing voor."

EasyToys profiteert

Volgens Beerthuizen heeft FC Emmen naar eigen zeggen, voordat de club naar de KNVB stapte, haar plan met EasyToys als hoofdsponsor eerst getoetst bij de Reclame Code Commissie en verschillende marketingbureaus. "Dat lijkt me een goede check. Vervolgens leg je het voor aan de KNVB. De bond heeft twee keer eerder een shirtsponsor afgewezen, maar vanwege discretie is dat niet bekend gemaakt. Deze keer is de afwijzing wel in de publiciteit gekomen met enorme discussies tot gevolg."

Beerthuizen vermoedt overigens dat EasyToys voordeel heeft van alle aandacht en het een positief effect heeft op het aantal bezoekers op de website en bestellingen. Niemand zal door dit nieuws het bedrijf in een kwaad daglicht stellen, denkt de sportmarketeer.

"Ik volg het nieuws en de sociale media, daar zie ik niet veel negativiteit, vooral veel grappen. Niemand heeft iets tegen EasyToys. Iedereen snapt ook dat FC Emmen het geld goed kan gebruiken. Mocht inderdaad blijken dat het bedrijf er heel veel voordeel van alle aandacht heeft, dan zou ik het een mooi en sympathiek gebaar vinden dat ze FC Emmen alsnog een bedrag overmaken, ook al gaat de shirtsponsoring niet door."

