Wethouder waarschuwt: Kosten voor opknapbeurt binnenstad vallen hoger uit dan verwacht

In 2017 stemde de gemeenteraad van Groningen in met een grootschalige opknapbeurt van de binnenstad. Meerdere locaties gaan daardoor de komende jaren op de schop. De werkzaamheden worden per project voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft op die manier over elke opknapbeurt iets te zeggen. 'U zit volledig aan het stuur', zei voormalig wethouder Joost van Keulen (VVD) toen de raad instemde met de grootschalige aanpak.

Financieel issue

Tegenwoordig is het wethouder Van der Schaaf die de aanpak in portefeuille heeft. 'We zitten nu nog binnen de kosten, maar als we doorgaan met alle geplande zaken in het westen van de binnenstad dan krijgen we een financieel issue.' Om dat te voorkomen wil hij aan het eind van dit jaar met de raad in gesprek gaan.

'Als we het Akerkhof gaan aanpakken zoals gepland dan kunnen we stukken minder doen met het Minervaplein, dat zal dan heel summier worden.' De eerder genoemde locaties hebben een gezamenlijk opknapbudget van acht miljoen euro. De raad kan besluiten om dat budget te verhogen zodat alle geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Geld op

'We willen in elk geval niet in de situatie komen dat het geld op is', zegt de wethouder. Het totale pakket kan niet meer voor acht miljoen euro worden opgeknapt omdat de kosten zijn gestegen door de onder meer de veranderingen rondom de pfas-norm.



