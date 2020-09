FC Groningen legt talent Suslov voor vijf jaar vast

Hij staat nu tot medio 2025 onder contract bij de Groningen. Suslov kwam al drie keer uit voor de hoofdmacht van trainer Danny Buijs en de jonge aanvaller wist ook al een keer te scoren. Dat deed hij in het thuisduel met PSV, dat met 1-3 verloren ging.

'In de relatief korte periode dat Tomas nu in Groningen is, heeft hij een goede en snelle ontwikkeling doorgemaakt en laten zien over zeer specifieke kwaliteiten te beschikken', zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus over Suslov. 'Hij is een speler die een speciaal oog heeft voor het spel, behendig is aan de bal en over scorend vermogen beschikt.'