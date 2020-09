'Laat ambtenaren trotser zijn op het werk dat ze doen'

Inwoners moeten zo meer bij de lokale overheid betrokken raken. 'Want je kan pas meedoen als je weet wat er gebeurt', zegt D66-raadslid Wieke Paulusma.

Right to challenge

Dat 'meedoen' is al langer mogelijk, bijvoorbeeld met de zogenoemde right to challenge.

'Elke inwoner in Nederland mag de overheid uitdagen om iets over te nemen. Als je als buurt denkt: 'dat groenbeheer, dat kunnen wij slimmer dan kan je de gemeente uitdagen', legt Paulusma uit.

Maar daar kan wat D66 betreft nog meer gebruik van worden gemaakt. Door ambtenaren meer de wijken in te laten gaan en hen met inwoners te laten praten, moet de drempel tussen gemeente en inwoner omlaag, betoogt het raadslid.

Schamper over lokale overheid

'Wat je merkt is dat mensen wel eens schamper doen over de lokale overheid. Ik ben juist trots op wat we doen. Dus ik zeg: nodig maar mensen uit in wijk- en buurthuizen, en vertel wat je de afgelopen jaren hebt gedaan aan, bijvoorbeeld, groenbeheer.'

'Zo kan je tijdens die bijeenkomsten de vraag stellen of mensen tevreden zijn, of dat een wijk betere ideeën heeft. Dan ontstaat er veel directer contact.

'Nu stuurt de gemeente wel nieuwsbrieven met informatie, maar als die in je spam-box terechtkomen, heb je die nooit gezien', zegt Paulusma.'

Gemeenteraad lijkt plannen te steunen, wethouders afwezig

Een meerderheid van de gemeenteraad in Groningen lijkt wel wat te voelen voor de plannen van Paulusma.

Tijdens een bijeenkomst lieten raadsleden wel weten er van te balen dat geen van de wethouders de moeite had genomen die sessie te bezoeken. Wethouder Paul de Rook (Democratische vernieuwing, D66) had er bij zullen zijn. Maar hij was verhinderd, en werd niet vervangen.

'Zeer teleurstellend. Er zijn zes andere wethouders. Eén van hen had er in plaats van De Rook kunnen zitten', vindt VVD-raadslid Ietje Jacobs, die bijval kreeg van D66-er Paulusma. 'Heel jammer, nu we het hebben over verbinding en betrokkenheid was dat wel op zijn plaats geweest', zegt ze tegen de afwezige GroenLinks-, PvdA- en ChristenUnie-wethouders.

Trots op wat we in Groningen doen

Toch mag de afwezigheid van het dagelijks bestuur de plannen van Paulusma niet in de weg zitten. 'Ik merk dat mensen heel vaak heel negatief zijn over de overheid, en vaak ook terecht. Maar ik ben trots op wat we hier in Groningen doen. Dat mag wel wat meer zichtbaar worden, er wordt door ambtenaren heel hard gewerkt.'

'Maar ik merk ook dat, wanneer je als inwoner zelf meer doet in je buurt of wijk, je daardoor je buren beter leert kennen. En als corona ons iets heeft geleerd is het dat het belangrijk is dat je weet wie er bij jou in de buurt wonen. Het gaat me dus ook heel erg om de sociale betrokkenheid.'