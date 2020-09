Granulietbedrijf wil oud-officier van Justitie uit Haren aansprakelijk stellen voor schade

Dat meldt het journalistiek onderzoeksprogramma Zembla. De aansprakelijkheid is volgens het bedrijf naar aanleiding van Biezevelds uitspraken in het tv-programma Zembla en voor zijn inbreng tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. GIB heeft dit in een brief aan Biezeveld laten weten. Tweede Kamerleden reageren verontwaardigd op de actie van het bedrijf.

Ernstig en onrechtmatig

In een zes pagina’s lange brief die Zembla in bezit heeft, noemt de jurist van GIB “de beschuldigingen” die Biezeveld in het rondetafelgesprek en in Zembla uitte, “ernstig” en “onrechtmatig”.

Biezeveld concludeerde in de uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ dat GIB al jarenlang met een verkeerd productcertificaat werkt. De voormalig officier van justitie deed daarom tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer een beroep op D66-minister Van Veldhoven om de stortingen van granuliet in Over de Maas per direct te stoppen en aangifte te doen tegen het bedrijf.

Een week de tijd

Volgens de advocaat van GIB zijn de beschuldigingen van Biezeveld niet onderbouwd en lijdt GIB hierdoor schade. Biezeveld krijgt van de advocaat van GIB een week de tijd om te besluiten of hij bij zijn beschuldigingen blijft.