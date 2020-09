Donar-aanvoerder Koenis verwacht ‘mooie strijd’ in finale tegen Cyprioten

Eerst even terug naar dinsdagavond, wanneer Donar iedereen verrast door met maar liefst 35 punten verschil te winnen van het Oekraïense Dnipro. De wedstrijd eindigt in 88-53. En dat terwijl Donar de underdog is.

Thomas Koenis pept zijn teamgenoten op (Foto: Basketball Champions League)

‘Wij waren veel agressiever’

‘We hadden natuurlijk niet verwacht dat we zo’n ruime overwinning zouden boeken, maar we begonnen gewoon heel scherp aan de wedstrijd. Kijk, zij kunnen groot en sterk zijn, maar wij waren gewoon veel agressiever en we speelden als team. Ik was ook wel verbaasd over de tegenstand die zij gaven, maar we speelden zelf ook gewoon heel erg goed’, aldus Koenis.

De 30-jarige center vervolgt zijn analyse. ‘We zetten veel druk en maakten goede stops, waardoor we tot snelle scores konden komen en zij scoorden niet zo veel punten. We stonden heel goed te verdedigen en we wisten waar de zwakke punten lagen bij hen. Daar hebben we goed van geprofiteerd.’

‘Dat heeft heel goed uitgepakt’

‘Zij zijn niet zo heel snel, zeker de grote jongens niet. In de pick and roll en dat soort situaties, daarin zijn ze gewoon heel kwetsbaar, waardoor het hele team moet gaan helpen en wij konden dan steeds de open man vinden. Dat heeft heel goed uitgepakt.’

Willem Brandwijk dunkt namens Donar tegen Dnipro (Foto: Basketball Champions League)

Gekkenhuis in 2018

De tegenstander in de finale van de Champions League kwalificatie is Keravnos. Een opvallende tegenstander voor de Donar-fans, want die zullen al snel terugdenken aan 10 januari 2018. De Groningers wonnen toen met maar liefst 109-69 in MartiniPlaza en Thomas Koenis speelde de wedstrijd van zijn leven. Hij schoot zeven driepunters raak uit zeven pogingen en het team vestigde ook nog eens een driepuntsrecord (22).

Koenis is de enige speler die over is gebleven van de Donar-selectie uit het seizoen 2017-2018. Van de huidige selectie van Keravnos maakten vier spelers en de coach die memorabele wedstrijd mee, en dat heeft de hoofdrolspeler gemerkt.

‘Aardige vent’

‘De coach van Keravnos (Christoforos Livadiotes, red) zit ook in ons hotel. Hij herinnerde mij er nog wel even aan, haha. Zo van: Ik weet nog dat je die driepunters raak schoot. Hij maakte wel duidelijk dat hij me nog herkende. Dat was wel een leuk moment. Aardige vent. Maar het is nu wel een andere ploeg hoor, dan toen’, zo kijkt Koenis al gauw weer vooruit..

Keravnos na verlenging door

Keravnos won in de halve finale pas na een verlenging met slechts twee punten verschil van het Griekse Iraklis (96-94). Hoewel de cijfers in het voordeel lijken van Donar, zal er van verslapping bij de Groningers geen sprake zijn, meent Koenis.

Scherpte

‘Het is niet moeilijk om scherp te zijn, want het is één wedstrijd en we weten waar we voor spelen. Makkelijk gaat het zeker niet worden, Keravnos heeft ook gewoon een goed team. Veel snelle en atletische jongens, dus wij zijn zeker niet in de euforie-stemming na dinsdag, en dat we denken dat we er al zijn. Daar is iedereen zich ook wel van bewust, dus daar maak ik me absoluut geen zorgen om.’

Thomas Koenis (Foto: Basketball Champions League)

‘Mooie strijd’

‘Iedereen wil gewoon heel graag naar de groepsfase van de Champions League. We zijn er heel dicht bij, maar we moeten nog wel Keravnos verslaan. Ik denk dat het een mooie strijd gaat worden’, zo besluit Koenis.

Live

De finale begint donderdagavond om 19.00 uur en is live te volgen via de website van RTV Noord en op de Noord Sport facebookpagina. Nog niet eerder wist Donar zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

