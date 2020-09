Wethouder Loppersum: 'Neem extra maatregelen alleen daar waar problemen zich voordoen'

Woensdag werd bekend dat onze provincie naar de alarmfase 'zorgelijk' gaat. Van de 87 besmettingen die woensdag zijn geconstateerd, waren er 62 in de stad Groningen. Extra maatregelen moeten daarom volgens Schollema alleen genomen worden waar de problemen zich voordoen.

Zorg dat de testcapaciteit in het ommeland op orde is Wethouder Bé Schollema van Loppersum

'Is dit wel proportioneel?'

'We zien landelijk de aantallen gigantisch oplopen, dus ik kan me voorstellen dat iedereen wil dat er maatregelen worden genomen', zegt Schollema. 'Maar de verschillen in onze provincie zijn nog groter dan in het begin van de problematiek. Ook toen heb ik me afgevraagd: is dit wel proportioneel?'

Volgens Schollema is het wel een nadeel dat ommelanders naar de stad moeten om zich te laten testen. 'Zorg dat de testcapaciteit hier op orde is en stop dan met mensen in de periferie te verplichten iets niet te mogen doen, terwijl er op die plekken niet zo veel aan de hand is op dit moment.'

'Gevolgen van tweede lockdown zijn groter in de periferie'

Schollema denkt dat het ommeland prima los kan worden getrokken van de stad. 'De noodverordening die nu geldt, is handgeschreven. Koen (Schuiling, red.) is als burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio degene die de handtekening zet. Hij zit geregeld met de andere burgemeesters om tafel. Al die knappe koppen samen kunnen prima andere afspraken maken.'

Schollema denkt dat zijn collega's in andere gemeenten daar ook zo over denken. 'Daar ga ik wel van uit. Als een tweede lockdown nog dieper gaat, waar ik bang voor ben, dalen de economische en sociaal-maatschappelijke aspecten juist buiten de stad veel harder neer dan in de stad.'

Er wordt vaker onderscheid gemaakt tussen Stad en ommeland. Laten we dat nu ook doen Wethouder Bé Schollema van Loppersum

'Het gaat om het hele gebied buiten de stad'

Loppersum heeft lange tijd geen enkele besmetting gehad. Schollema: 'Volgens mij zag ik op het kaartje nu wel besmettingen, maar voor zover ik weet hebben wij geen bevestigde corona-overledenen. En we hebben ook nog geen mensen op de ic gehad.'

Maar het gaat Schollema nadrukkelijk niet alleen om Loppersum, maar om het hele gebied buiten de stad. 'Er wordt vaker onderscheid gemaakt tussen Stad en ommeland. Laten we dat nu ook doen.'

Komen studenten dan naar de dorpskroeg?

Schollema is niet bang dat studenten uit de stad massaal naar kroegen in omliggende dorpen gaan als die wel langer open mogen blijven. 'Je gaat niet naar de kroeg, omdat je naar de kroeg wilt. Je gaat er heen omdat je mensen wilt ontmoeten en samen wilt zijn. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Ik kan me niet voorstellen dat die studenten allemaal op zo'n groene scooter om vijf over twaalf 's nachts naar de kroeg in Winneweer rijden om elkaar daar te ontmoeten.'

