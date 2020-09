SC Stadspark in dubio na coronabesmettingen: 'Veiligheidsregio, gooi die sportparken dicht' (update)

Donderdagavond komt het bestuur van de voetbalclub in spoedberaad bij elkaar.

De voetballers die in quarantaine zitten zijn spelers van het eerste zaterdagelftal en van twee teams op zondag. Een kantinemedewerker is zondag in quarantaine gegaan. De leden zijn tussen de 25 en 35 jaar oud.

GGD adviseert de club over maatregelen

SC Stadspark heeft contact gehad met hun verenigingsadviseur van de KNVB, maar voorlopig kan de voetbalbond niets betekenen. De bond verwijst de voetbalvereniging naar de GGD. Donderdagmiddag komt de gezondheidsdienst met instructies. Aan de hand daarvan wordt de knoop doorgehakt of er tot sluiting overgegaan wordt. De KNVB moet, als het terrein op slot gaat, ingelicht worden om de gevolgen te bespreken.

Boonstra vreest dat hij zich uiteindelijk moet verantwoorden bij de KNVB, waarom SC Stadspark besluit om het sportpark op slot te gooien. 'Zij hebben maar één belang en dat is geld', zegt Boonstra. 'De Veiligheidsregio moet hierin een knoop doorhakken. Sportverenigingen zijn de grote haarden, dáár komen mensen bij elkaar', zegt hij.

Te lichte maatregelen

De brief van Veiligheidsregio-voorzitter Koen Schuiling die sportclubs opriep tot een aanscherping van de al getroffen maatregelen, viel bij SC Stadspark-voorzitter Jan Boonstra dan ook niet in goede aarde. 'Ik ken Schuiling als iemand die weet wat hij wil, maar ik vind dit veel te licht. Hij moet ons hierbij helpen', vindt Boonstra. 'Hij moet zeggen: gooi die sportparken drie weken dicht. Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn.'

Voor de betrokken elftallen staan er uitwedstrijden op het programma. Of die duels door kunnen gaan, laat SC Stadspark eveneens afhangen van het advies van de GGD.

Meerdere clubs in de problemen

SC Stadspark is niet de eerste club die vanwege corona in de problemen komt. Eerder besloten VV SIOS uit Sauwerd en SV TEO uit Ten Post de deuren van het sportcomplex al te sluiten. Ook bij VV Warffum was de poort tien dagen dicht, maar daar is het complex sinds maandag juist weer open.

Update: Dit bericht is aangevuld met een reactie van SC Stadspark-voorzitter Jan Boonstra, die te gast was bij Noord Vandaag

