Koning Willem-Alexander opent recyclingfabriek in Farmsum

De koning opende de fabriek door een stukje omgesmolten metaal op een weegschaal te leggen. Het blokje is het eindproduct dat uiteindelijk in de staalindustrie weer verwerkt wordt.

15 Eiffeltorens aan staal verwerkt

Naast de koning was ook staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven aanwezig bij de opening.

'En zij had omgerekend dat we zo'n 15 Eiffeltorens aan staal per jaar verwerken', zegt Alexander Duyndam van PMC. Volgens Duyndam verwerkt de fabriek zo'n 150.000 ton aan metaal per jaar.

Momenteel zijn zo'n dertig mensen aan het werk in de fabriek en daar komen later nog 35 nieuwe werkplekken bij. Volgens Duyndam is er interesse vanuit verschillende delen van de wereld om meer fabrieken te openen.

'Deze fabriek is uniek. Er was geen oplossing voor vervuild metaal. Dat werd in de grond gestopt of het was heel duur om te verwerken. Daar is nu een oplossing voor. Er komt schoon metaal uit en de vervuiling wordt opgevangen.'

