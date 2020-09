Traditionele kerstmarkten Bourtange zijn afgelast

De traditionele kerstmarkt in Bourtange (Foto: Uit Groningen)

De kerstmarkten in Bourtange gaan dit jaar niet door vanwege het coronavirus.

Elk jaar komen er duizenden bezoekers vanuit Nederland en Duitsland naar de kerstmarkten in de vesting, die dan geheel in kerstsfeer is versierd. Eerder ging al een streep door alle najaarsevenementen.

'Het is een behoorlijke strop', zegt vestingsmanager Hendri Meendering. Hij verwacht dat Stichting Vesting Bourtange dit jaar twee ton aan inkomsten mist. Zorgen maakt hij zich nog niet echt: 'We hebben wel vet op de ribben. Ook hebben we dit jaar kosten bespaard'.

Kleine straatjes en veel mensen in de vesting

De vestingsmanager vindt het jammer dat het druk bezochte evenement niet doorgaat. 'Maar veiligheid staat voorop. We hebben kleine straatjes en er zijn veel mensen op de been tijdens een kerstmarkt', zegt hij.

Vorig jaar kwamen er ongeveer 35.000 bezoekers naar de kerstmarkten. Die zijn verspreid over de eerste drie weekenden in december.

Ondernemers kijken naar andere invulling

Ondernemers in de vesting denken nog wel na over hoe de vesting in kerstsfeer gebracht kan worden. Ze vinden dat de traditionele grote kerstboom op het marktplein eigenlijk niet mag ontbreken.

Of er op een andere manier een kerstactiviteit wordt georganiseerd, is nog onduidelijk. 'Dat hangt af van de coronamaatregelen.'

