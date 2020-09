Snelheidsduivel eerder veroordeeld

De man maakte een testrit in een Porsche Taycan Turbo S en trapte daarbij het gaspedaal stevig in. Agenten klokten deze een snelheid van 214 kilometer per uur, op een weg waar 100 kilometer per uur toegestaan is.

'Dit is de derde keer in vier jaar tijd dat u veel te hard heeft gereden', zei de officier van justitie op zitting tegen de man. De Stadjer woonde destijds in Veendam toen hij van de Porsche-dealer een testrit mocht maken.

'Even kijken wat hij kan', zei de man tegen de rechter. Bij Wildervank stond hij op de afrit even stil en vloog vervolgens in een explosieve vaart de N33 op. Hij werd op dat moment gelaserd.

'Belachelijke snelheid'

Na de correctie bleef er 207 kilometer per uur over. De officier noemde dit een belachelijke snelheid. Door dit rijgedrag bracht de man medeweggebruikers in gevaar. De kans op een ongeval met een dodelijk afloop is bij zo'n hoge snelheid erg groot, zei de officier.

Volgens de Stadjer was op dat moment weinig verkeer en was de weg voor hem goed overzichtelijk. 'Dat kan wel zo zijn', meende de rechter, 'maar daar kan je niet van uit gaan.' De rechter ging in de eis van de officier van justitie mee en legde de 25-jarige automobilist een boete op van 2350 euro.

Daarnaast kreeg de man een rijontzegging van zes maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij hoeft het roze papiertje niet opnieuw in te leveren, hij is hem twee maanden kwijt geweest.

Lees ook:

- Snelheidsduivel raakt rijbewijs kwijt tijdens proefrit