Groningse sportclubs moeten coronamaatregelen dringend aanscherpen, schrijft de Veiligheidsregio

'Ik verzoek jou en jouw vereniging nu dringend om de al getroffen maatregelen in en rond de sportcomplexen, de zalen en de kantines aan te scherpen', aldus Schuiling.

'Begrijp me goed', vervolgt hij, 'ook ik wil niets liever dan dat alle voetballers, hockeyers, volleyballers en ga zo maar door in alle vrijheid hun geliefde sport kunnen beoefenen.' Schuiling wil dat de anderhalve meter regel consequent wordt toegepast langs de kant van de lijn.

Woensdag werd bekend dat de provincie Groningen zal verspringen van alarmfase 'waakzaam' naar 'zorgelijk'. Dat komt omdat het aantal coronabesmettingen oploopt. De besmettingen vinden vooral plaats onder jongeren. Daarom had Schuiling zich eerder al via een brief tot de studenten gericht.

De derde helft duurt soms langer dan de wedstrijd. Met de toename van het aantal besmettingen kleeft daar een risico aan Koen Schuiling - Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Schuiling is nu ook van mening dat sportclubs alerter moeten zijn. 'De door velen geliefde derde helft duurt soms langer dan de wedstrijd en met de toename van het aantal besmettingen kleeft daar een risico aan', zo valt te lezen in de brief. 'Denk daarom ook na over de mogelijkheid om de kantine te sluiten als de jeugdwedstrijden zijn afgelopen.'



Schuiling benadrukt dat de verenigingen kunnen terugvallen op hulp van de gemeente. Die kunnen helpen met het coronaproof maken van bijvoorbeeld de sportkantine. Wel vraagt Schuiling aan de sportclubs om een tandje bij te zetten. 'Bijvoorbeeld door het aanstellen van coronacoördinatoren , coco's, die leden en publiek op een vriendelijke manier wijzen op het belang van het naleven van de basisregels.'



In de gemeente Groningen hebben inmiddels twee sportverenigingen een waarschuwing gekregen in verband met het overtreden van de coronaregels. De gemeente wil niet zeggen om welke verenigingen het gaat.

Wel is duidelijk dat verschillende sportclubs in de problemen komen vanwege corona. Daarbij gaat het niet altijd om besmettingen bij leden van de eigen club. Zo overweegt SC Stadspark het sportcomplex te sluiten nadat verschillende spelers in quarantaine moeten. Zij zijn in nauw contact geweest met een besmet persoon, blijkt uit bron- en contactonderzoek. Eerder besloten VV SIOS uit Sauwerd en sc TEO uit Ten Post de deuren al te sluiten. Ook bij VV Warffum was de poort tien dagen dicht, maar daar is het complex sinds maandag juist weer open.



