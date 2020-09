UMCG verplicht studenten mondmaskers te dragen

Maar een klein deel van alle medewerkers is positief getest op het virus, schrijft het ziekenhuis in een brief. Van die groep is zestig procent student.

Volgens het ziekenhuis is er 'reëel risico dat deze studenten het virus binnen het UMCG verspreiden naar patiënten en andere medewerkers'. Daarnaast moet een mondkapjesplicht ervoor zorgen dat patiënten en andere medewerkers zich veiliger voelen in de buurt van studenten.

De maatregel is voor onbepaalde tijd en geldt voor alle studenten die meedraaien in het ziekenhuis. Zo moeten bijvoorbeeld ook stagiairs op de financiële afdeling een mondmasker dragen. 'We begrijpen dat dit een heel vervelend besluit is voor studenten', zegt woordvoerder Joost Wessels.

Opleiden van studenten is kerntaak

De studenten blijven welkom in het ziekenhuis. Het opleiden van studenten is één van de kerntaken van het UMCG.

Eerder deze week maakte het ziekenhuis al bekend dat studenten alleen nog naar binnen mogen, als ze een verklaring hebben ondertekend waarin staat dat ze zich aan de coronaregels houden.

