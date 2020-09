Vader de cel in na misbruik 2-jarige dochter

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dertig maanden cel, waarvan achttien maanden voorwaardelijk.

De rechter vindt dat de man zo snel mogelijk voor maximaal twee jaar moet worden opgenomen in een kliniek. Hij acht in deze zaak een kortere celstraf passender, maar heeft de proeftijd wel verlengd naar vijf jaar, normaal is dat twee of drie jaar.

Seksverslaving

De rechter sprak van hele vervelende ontuchtige handelingen bij een zeer jong kind. Dit gebeurde in februari eenmalig in de woning van de man, terwijl hij het kind verschoonde. De man was op dat moment in behandeling voor zijn seksverslaving.

Hij vertelde daarna zijn psycholoog gedetailleerd wat er was gebeurd en stapte uiteindelijk zelf naar de politie. Het was een terugval, zei hij eerder op zitting.

De man worstelt volgens deskundigen met een stoornis zoals hyperseksualiteit en daardoor in minderde mate toerekeningsvatbaar.

Naaktfoto's

De man kreeg de straf ook voor het maken van naaktfilmpjes en -foto's van zijn slapende ex-vrouw. Hij verstuurde de beelden via internet aan wildvreemden. Hij heeft daarmee een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, zei de rechter.

De rechter legde de man ook een locatieverbod op. Hij mag zich tijdens de proeftijd niet vertonen in de buurt van de woning van de vrouw en haar kinderen. Ook moet hij de vrouw een schadevergoeding van 5000 euro betalen.

